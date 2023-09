Le Tampon : le parc du Volcan examiné en conseil municipal

Le Conseil Municipal du Tampon s’est réuni ce vendredi 15 septembre 2023. À l'ordre du jour, une seule affaire a été présentée, relative aux conclusions de l’enquête publique, concernant la Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet du Parc du Volcan, commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Le Tampon)

La municipalité porte depuis plus de 25 ans le projet phare du Parc du Volcan qui s’articule autour de la thématique du végétal et de la biodiversité. Il œuvre en faveur de la découverte de la végétation des Hauts, des activités de loisirs et vise au développement économique et touristique des Hauts.



La concertation préalable du projet du Parc du Volcan s’est faite sous l’égide de deux garants de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) du 1er juillet au 23 juillet 2021. Le rapport remis le 23 août 2021 fait partie des documents fournis lors de l’enquête publique.

Par délibération du 24 juin 2023, le Conseil Municipal a émis un avis favorable au projet de construction d’un parc de loisirs nature dénommé Parc du Volcan, sur la Plaine des Cafres.



Conformément au code de l’environnement, le projet est soumis à enquête publique au titre d’une demande d’autorisation environnementale. Le dossier a été déposé en préfecture le 5 janvier 2022 et complété le 22 décembre 2022.



L’enquête publique portant sur le projet de construction du Parc du Volcan, sur la commune du Tampon s’est déroulée du 26 juin 2023 au 9 aout 2023 inclus.

Le 27 août 2023, le commissaire enquêteur a rendu son rapport définitif à la préfecture. Ce dernier a été communiqué à la collectivité en date du 30 août 2023.



Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.