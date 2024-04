Le Tampon : le second forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du Bassin Sud Est organisé par la commune

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce jeudi 25 avril 2024. À l'ordre du jour, 17 affaires qui ont toutes été adoptées. Il a notamment était décidé avec le Département l'organisation de la seconde édition du forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du Bassin Sud Est, au Tampon, le mercredi 29 mai. Nous publions le communiqué du Tampon ci-dessous (Photo : Mairie du Tampon)

Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du Bassin Sud Est 2024 - Convention d’occupation temporaire du domaine public communal : Commune du Tampon – Département de La Réunion

Les Forums territorialisés de l’action sociale et de l’insertion, organisés tout autour de l’île, s’inscrivent dans la démarche « d’aller vers » qui guide l’ensemble des actions du Conseil départemental, soucieux de rester au plus près des Réunionnais et de leur offrir des services de proximité qui facilitent leurs démarches.



Le Conseil départemental a organisé en mars 2023 son premier Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du bassin Sud Est à la Plaine des Cafres, sous le grand chapiteau du 23ème km (site de Miel Vert). Ce premier forum a été une réussite avec 96 partenaires présents et plus de 700 visiteurs.

Le Conseil départemental a sollicité la commune du Tampon pour l’organisation de la seconde édition de son Forum sur le territoire le mercredi 29 mai 2024. A cette fin, il souhaiterait la mise à disposition du site de la SIDR des 400, Place de la Libération.

Construction d’une crèche (Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants) à la Plaine des Cafres – Lot n°3 : Charpente / Ossature bois / Parements extérieurs bois / Couverture / Zinguerie

Convention cadre pour le transfert des dossiers d’électrification rurale au Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de La Réunion (SIDELEC Réunion)

Le service public de l’électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l’intérêt général, l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national.

Une des dimensions fondamentales de cette mission de service public repose sur la construction et l'aménagement des réseaux électriques, propriétés communales, dont la maîtrise d'ouvrage est historiquement partagée depuis 1936 entre le concessionnaire EDF et les collectivités (communes ou syndicat d'électricité). En créant le Syndicat Intercommunal d'Électricité du Département de La Réunion (SIDELEC Réunion) en mars 2000, la commune du Tampon, au même titre que les vingt-trois autres communes du département, a transféré sa compétence d'Autorité Concédante de la Distribution Publique d'électricité au Syndicat.



Toutefois, la maîtrise d'ouvrage étant une des compétences optionnelles du SIDELEC Réunion, la commune du Tampon a gardé la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale.

Les statuts révisés du SIDELEC Réunion entérinés par l'arrêté préfectoral n°1859/SG/DCL en date du 16 septembre 2022, ont intégré la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les réseaux publics de distribution d'électricité aux compétences obligatoires du Syndicat.



La commune du Tampon ayant de ce fait perdu sa compétence de maître d'ouvrage de l'électrification rurale, il convient donc de transférer les dossiers d'extension et de renforcement de réseau non traités et à venir au SIDELEC Réunion suivant les modalités définies et exposées dans la convention en pièce jointe.



Cette convention cadre acte les modalités de partenariat entre la commune du Tampon et le SIDELEC, et précise notamment les concessions réciproques suivantes :



- Réunion mensuelle avec le référent pour prioriser et suivre les travaux d'une manière rigoureuse sur le territoire du Tampon ;

- Optimisation des subventions fléchées pour Le Tampon (maximiser les dossiers présentés au Fond d'Amortissement des Charges d’Électrification).

Rassemblement de motards 2024

Le dimanche 12 mai 2024, les motards de l’île ont rendez-vous pour le traditionnel Rassemblement des motards. Ce moment de rassemblement entre deux roues est un moment incontournable dans le cercle des motards, moment que la ville soutien tous les ans, en répondant favorablement à la demande de l’association « Comité des motards », porteuse de ce projet.

Avec le soutien de la ville sur cette opération, l’association prévoit l’organisation de cette journée de la façon suivante :

- 7h30 : fermeture de la route et arrivée des premiers motards

- 9h : accueil et échange (prévention, …)

- 10h : rassemblement

- 13h : fin de la manifestation

Organisation de la séquence du passage de la Flamme Olympique « Paris JO 2024 » au Tampon et de la « Journée Mondiale Olympique et Paralympique »

Pour la 3ème fois de son histoire, la France accueillera 100 ans après sa dernière organisation, les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été, Paris 2024. Officiellement appelée pour l'occasion, « les Jeux de la XXXIIIe olympiade de l'ère moderne », cette édition se déroulera à Paris et dans les grandes villes françaises du 26 juillet au 11 août 2024.



Comme le veut la coutume, avant l'ouverture de cette cérémonie, le traditionnel relais olympique a débuté son parcours au sanctuaire d'Olympie en Grèce le 16 avril 2024 où a été allumée la première torche olympique. Au cours de cet événement d'avant-jeu symbolique, plus de 400 villes seront traversées par 10 000 porteurs de Flamme pendant 68 jours de relais.



La flamme arrivera en France à Marseille le 8 mai 2024 et moment historique pour La Réunion, elle traversera pour la lère fois l'île, le 12 juin 2024. La ville du Tampon, grâce au label Terre des Jeux qu'elle a obtenu, fera partie du cercle restreint des 7 communes traversées par la flamme olympique.



Dans le but d'accueillir ce grand moment sportif et historique, la Ville a travaillé depuis plusieurs mois en concertation avec le Conseil Départemental et la Préfecture afin de préparer le passage de la flamme sur le territoire communal.



Au programme de cette journée :



- Le Tampon Pas à Pas : JO édition spéciale Passage de la flamme – boucle des Grands Kiosques ;

- Le passage du relais à Bourg-Murat avec une arrivée aux Grands Kiosques ;

- La réalisation d'animations sur le passage du relais pour l'ensemble de la population tamponnaise ;

- La diffusion d'un clip promotionnel spécial JO mettant en scène différentes associations sportives de la ville.



Dans la continuité des manifestations olympiques, sera organisée sur le territoire communal la « Journée Mondiale Olympique et Paralympique » le 23 juin 2024, au complexe sportif Paul Gervais du 14ème km avec au programme : un challenge sport santé et des olympiades pour les personnes porteuses de handicaps avec la participation des différents partenaires associatifs.

Approbation du dispositif « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » pour les vacances scolaires de juillet / août 2024

La convention Territoriale Globale pour la période 2023/2027 vise à favoriser le développement et l'amélioration de l'offre de l'accueil des jeunes de 3 à 12 ans sur le territoire du Tampon.

En 2023, 1 903 enfants ont pu bénéficier de ce dispositif. Pour l'année 2024, il est programmé un total de 2 154 places.

- Lors des centres réalisés en décembre et janvier dernier, 1 001 enfants ont été accueillis.

- Pour les centres de vacances de juillet / août, 1 077 places sont prévues.