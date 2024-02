La campagne d'inscription scolaire pour les enfants nés en 2021 et ceux passant du CP en école élémentaire est ouverte, informe la mairie du Tampon. Les inscriptions auront lieu du lundi 12 février au vendredi 10 mai 2024 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h45 au lieux et dates ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)