Le Tampon : pas d'augmentation des taux d'imposition en 2024

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce lundi 08 avril 2024. À l'ordre du jour, 31 affaires qui ont toutes été adoptées. Il a notamment été décidé que les taux de taxe foncière et de taxe d'habitation sur les résidences secondaires n'augmenteront pas en 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Le Tampon)

• Fixation des taux d’imposition de la fiscalité directe locale pour l’année 2024



La Direction générale des Finances publiques a notifié à la commune les bases 2024 de la fiscalité directe locale. Il convient ainsi de se prononcer sur la fixation de ses taux.

Il est proposé en 2024 le maintien des taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, de la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties et de la Taxe d’Habitation sur les résidences secondaires au même niveau qu’en 2023. Dès lors, toute augmentation de l’impôt dû par le contribuable en 2024 résultera de la seule application du coefficient de revalorisation des bases (1,039) relevant, depuis la Loi de finances de 2018, d’un calcul tenant systématiquement compte de l’inflation.

• Atelier Chantier d’Insertion (ACI) « Préservation et valorisation du patrimoine végétal et endémique des Hauts » porté par l’association JADES – Approbation de la convention d’objectif et de moyens et de la participation financière de la commune du Tampon



La commune du Tampon a soutenu plusieurs ACI entre 2018 et 2023 afin de mener des actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et la production et replantation d’espèces endémiques, sur plusieurs secteurs de la Plaine des Cafres.L’associations JADES souhaite renouveler son action, pour une durée de 36 mois (2023-2025). Sur 3 ans, ce projet permettra l’embauche et la formation de 54 personnes.

Le 16 juillet 2015, le Maire du Tampon, le Sous-Préfet délégué à la cohésion sociale et l'ensemble des partenaires au Contrat de ville ont signé l'accord-cadre du contrat de ville, et se sont engagés à remettre l'action publique en mouvement dans les 4 quartiers prioritaires de la ville (Centre-Ville, Araucarias, la Châtoire et Trois-Mares) selon trois axes d'interventions auxquels a été ajouté pour 2019 un quatrième axe:



1. Accompagner les parcours et prévenir les ruptures;

2. Vivre sa ville et son quartier;

3. Dynamiser les quartiers de la ville;

4. Construire les trajectoires scolaires et éducatives.



Par délibération en date du 16 novembre 2019, le Conseil municipal a approuvé le protocole d'engagements renforcés et réciproques, qui a pour objet d'accompagner le rallongement de la durée de validité des contrats de ville, prorogée par le législateur (par la loi de finances 2022) jusqu'au 31 décembre 2023 puis prolongé d'une année supplémentaire par avenant validé en Conseil municipal du 16 décembre 2023. Cet avenant de prolongation ne modifie pas les termes, les enjeux, et les objectifs initiaux revues par le protocole d'engagements renforcées et réciproques.



Les associations ont été sollicitées par appel à projet le 19 janvier 2024. Le comité technique du 13 février et le comité de pilotage du 29 février 2024 ont arrêté la programmation des actions du contrat de ville pour l'année 2024. Au total, 12 actions feront l’objet d’un soutien financier, soit 8 associations porteuses de projets pour un montant global de 42 412€.



• « Exposition artisanale et métiers d’art » 2024 – Adoption du dispositif d’ensemble

Chaque année, la collectivité organise pendant un week-end en prévision de la fête des mères, une exposition artisanale qui a pour but de valoriser, promouvoir, développer et soutenir l’artisanat. La prochaine édition est prévue du samedi 18 au lundi 20 mai 2024 , de 9H à 18h à la SIDR 400 – Place de la Libération.



• Maisons, jardins et balcons fleuris – Organisation du concours 2024



La municipalité a souhaité, comme les années précédentes, reconduire le dispositif du concours « Maisons, Jardins et Balcons Fleuris » pour l’année 2024.

Le lancement du concours débutera par une inscription des candidats à partir du lundi 24 juin 2024. La clôture de ces inscriptions a quant à elle été fixée au vendredi 26 juillet 2024.

Une visite des jardins sera programmée au début du mois de septembre 2024 avec l’ensemble des membres du jury, afin de juger et de procéder à la notation des candidats. La programmation et l’organisation de la remise des prix à l’ensemble des candidats sont prévues au mois d’octobre 2024.