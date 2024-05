Le Tampon : projet d'amélioration des services numériques des écoles

Le Conseil Municipal de la ville du Tampon s’est réuni ce mardi 21 mai 2024. Les 23 affaires à l’ordre du jour ont toutes été adoptés. La commune a notamment entrepris une réflexion avec la Communauté d’Agglomération du Sud d’améliorer la gestion des services et des infrastructures numériques des écoles. Nous publions le communiqué du Tampon ci-dessous (Photo : Mairie du Tampon)

Parmi les 23 affaies, les questions suivantes ont été abordées :

- Compétences d’accès à Internet pour la totalité des écoles de la commune



La Commune du Tampon a entrepris une réflexion avec la Communauté d’Agglomération du Sud afin d’améliorer la gestion des services et des infrastructures numériques des écoles.

Cette initiative prend en compte les défis liés à la géographie du territoire, les délais importants d’intervention, et enfin, la séparation des responsabilité (CASUD, Commune, fournisseur d’accès à Internet – FAI, et enfin le propriétaire du réseau cuivre, la société Orange) pour une résolution optimale des anomalies.

Suite à la délibération du Conseil communautaire de la CASUD (affaire n°19-20240405 du 5 avril 2024) portant le transfert aux communes de la compétence « accès internet des écoles », le Conseil Municipal de ce jour a accepté la récupération de la compétence d’accès à Internet pour la totalité des écoles de la commune.



- Politique de la Ville – Programmation des actions de la Cité Éducative pour l’année 2024 et attribution de subvention aux porteurs



Par délibération en date du 30 avril 2022, le Conseil municipal a approuvé l’engagement de la Commune dans le dispositif de la Cité Éducative. L’engagement financier de l’État porte annuellement sur un montant de 300 000€, et celui de la collectivité à 150 000€ par année civile sur 3 ans, sous réserve du vote annuel des crédits, respectivement au projet de loi de finances pour l’État et au budget de la Commune.

Les dotations annuelles sont destinées à financer le pilotage du dispositif ainsi que les actions à destination du public cible sur la base d’une programmation annuelle validée par un Comité de Pilotage. Ainsi, la programmation pour l’année 2024 présentée au Comité de Pilotage du 26 avril 2024, a été validée pour un montant total de 791 153€ sans report.

Cette programmation porte sur un nombre total de 57 projets déclinés en 73 actions, construits autour de sept thématiques : coordination-gouvernance, culture & numérique, prévention-santé-sport, ambition scolaire & insertion, parentalité, citoyenneté et développement durable.



- Politique de la Ville – Programmation de l’action petit déjeuner dans les écoles maternelles de la Cité Éducative

La Cité Éducative oriente une partie de ses actions sur le bien manger et la santé. Les différents diagnostics menés ont permis de constater un grand nombre d’enfants qui arrivent le ventre vide le matin à l’école, ce qui peut affecter leur réussite scolaire. A ce titre, le rectorat propose un dispositif petit-déjeuner dans les écoles volontaires du département, qui prévoit l’octroi d’un forfait de 2€ par enfant par jour pour l’achat de denrées alimentaires.

Lors du Conseil municipal, il a été proposé d’expérimenter ce dispositif sur 6 écoles maternelles de la Cité éducative, 1 journée/semaine/30 semaines de l’année scolaire 2024-2025, avec la possibilité de l’étendre les années suivantes.



- Déclaration de projet portant sur l’intérêt général de l’aménagement du Parc de Loisirs du Parc du Volcan



- Travaux de modernisation et de rénovation de l’éclairage public – Lot n°1 – Ouest – Avenant n°2 – Marché n°VI2023.29