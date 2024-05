Le Tampon : une exposition artisanale des métiers d'arts

Du samedi 18 au lundi 20 mai 2024, une exposition artisanale des métiers d'arts aura lieu à la SIDR 400, au Tampon. Venez découvrir, explorer et soutenir les créations des exposants spécialisés dans la joaillerie, la poterie, l'art du savon, et bien d'autres. À l'approche de la Fête des Mères, profitez-en pour faire le pleins d'idées et de cadeaux faits-mains. Nous publions le post de la ville du Tampon ci-dessous (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Entrée gratuite de 9h à 18h.