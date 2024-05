Le Tampon : succès éclatants pour Déborah Jucourt et Julian Lepinay

Le mercredi 8 mai 2024, Julian Lepinay a remporté son deuxième combat officiel au gala de la Team Michou au Port, après seulement 4 mois de pratique au Boxing Club du Tampon. Samedi 11 mai, Déborah Jucourt a été sacrée championne des Jeux des îles au gala de la Team Basquaise à Plateau Caillou. Le 30 mai 2024, elle représentera le Tampon au Canada pour une ceinture WKN (World Kickboxing Network), contre la vice-championne d'Europe. Nous publions le post du Tampon ci-dessous (Photo : Le Tampon)

"Ces succès éclatants confirment le talent et la dynamique de la section boxe du Boxing Club du Tampon. Les boxeurs font la fierté de la ville et portent haut ses couleurs sur la scène sportive locale et internationale", indique la ville du Tampon.