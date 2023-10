Les Florilèges continuent au Tampon

La commune du Tampon invite la population à la 39ème édition des Florilèges du 13 au 22 octobre 2023. Décorations florales et végétales, concours et ateliers floraux, mais aussi une programmation artistique variée avec des artistes locaux et nationaux sont au programme

Les nouveautés :

- Des arches, des bambous suspendus, des bouquets de fleurs géants et des cadres photos décorent les allées du Parc Jean de Cambiaire

- Des ateliers et concours fleuristes amateurs et professionnels, mais aussi le show floral de Benoit Saint-Amand à retrouver le vendredi 20 octobre à 14h, à l'Espace Thème du parc floral

- Une sécurité renforcée avec plus de 150 caméras installées sur les sites de la SIDR 400 et du Parc floral

- Renforcement des navettes de bus gratuites, mises à disposition du public

- Prévente pour le concert de Slimane et réservation des billets disponibles pour la Soirée NRJ Music Tour (artistes présents: Willy William, Calema, Sound Of Legend, Cephaz, Dj Bens) sur monticket.re