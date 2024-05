Tampon : des ateliers chant et musique gratuits pour les marmailles

Du samedi 11 au mercredi 15 mai 2024, la ville du Tampon propose des ateliers gratuits aux marmailles pour s'initier aux instruments et chants emblématiques de l'île. Durant ces vacances de mai, les enfants de 10 ans et plus auront l'occasion de se former aux sonorités du maloya et du sega, et de découvrir la musique assistée par ordinateur. Nous publions le post du Tampon ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les adresses des ateliers:

- Maloya : LCIR les Aurores, 91 rue Saint Augustin, Trois Mares, 97430 Tampon

- Séga et MAO : Tikaz Music, 9 rue Edmond Rostand, Trois Mares, 97430 Tampon