"No pasaran" : vingt rappeurs s'engagent contre l'extrême-droite

Vingt rappeurs s'engagent contre le Rassemblement national. Dans un morceau publié ce lundi 1er juillet, au lendemain du premier tours des législatives, des stars du rap français comme Fianso, Alkpote, Akhenaton, Seth Gueko ou encore Soso Maness appellent à faire barrage à l'extrême-droite, dénonçant le passé de l’extrême droite française et les violences policières. Intitulé "No pasaran" ("Ils ne passeront pas !" en espagnol), le titre fait référence au cri des partisans espagnols en lutte contre les troupes du général Franco. A écouter de toute urgence.

Souvent incisif dans ses paroles, No pasarán est truffé de punchlines adressées à Jordan Bardella, le patron du RN, la famille Le Pen ou encore Eric Zemmour (Reconquête!).

"C'est pas sur un scrutin au quotidien, il faut combattre/C'est pas un candidat, c'est les idées qu'il faut qu'on batte. (...) Le monde penche à droite et nos rêves leur clan les ont pendus/Rien a changé, je préfère la main tendue au bras tendu", lance, par exemple, Akhenaton à la fin du morceau.

Ecoutez :

"Je propose un octogone à Bardella/Ils veulent fermer frontières/Mais la dope remontera de Marbella quand même/Donc ouais c’est pour ça que je les ken/Donc ouais c’est pour ça que j’ai la paye/Tous les jours fuck le RN/Tu sais déjà c’est laquelle" s'aventure à rapper Zola.

“L’heure est grave. Lorsqu’on apprend que le premier parti des jeunes, c’est le RN, si on ne réagissait pas, ce serait une faute grave de notre part (...) c’est notre façon de tracter”, déclare Ramdane Touhami à l’AFP à propos du single nommé en référence au slogan espagnol contre le régime du général Franco dans les années 1930.



Du côté de l'extrême-droite, ça ne passe pas du tout. "J'espère que le parquet va se saisir de cette abjection" réagit Marine Le Pen, publiant plusieurs citations du morceau, dont "Jordan t'es mort". Marine Le Pen qui n'a de son côté par condamné la chanson raciste "Je partira pas, qui disait "Tu partiras avec ta Fatma, pour toi fini le RSA (…), quand va passer Bardella". Une chanson relayée par nombre de ses partisans et sur laquelle Eric Zemmour s'est même filmé en train de danser.

"Le doigt en l’air pour les ciste-ra/CNews dans l’angle mort/Secousses et tremblements/Fuck le rassemblement" rappe de son côté Fianso, avant de rajouter "Jordan, tu es mort, Jordan tu es mort".

"C’est une référence au moment où Cédric Doumbé, le champion de MMA, a gagné son match contre Jordan Zebo et que tout le stade, y compris Mbappé avait scandé Jordan, tu es mort. Si on n’a pas la référence, on pourrait croire qu’on menace Jordan Bardella, mais on peut se justifier. Le but, c’était de jouer avec les limites et de faire des références" assure de son côté le producteur du morceau, Ramdane Touhami, dans les pages du Parisien.

“C’est la nouvelle version de La jeunesse emmerde le Front national”, punchline d’un morceau vieux de 40 ans, toujours scandé dans les manifestations contre l’extrême droite, veut croire Ramdane Touhami.

Les fonds générés par les écoutes du morceau seront reversés à la Fondation Abbé Pierre.



En 1997, quelque dix-sept artistes issus du rap français, dont Akhenaton du groupe IAM, signaient 11'30 contre les lois racistes.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com