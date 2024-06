À La Réunion, après la victoire aux Européennes, le difficile défi des législatives pour le RN

Si le Rassemblement national a réussi à arriver en tête dans la majorité des communes de La Réunion lors des élections européennes, le parti est toujours en difficulté pour s'installer sérieusement au niveau local. A l'exception du maire de la Plaine des Palmistes Johnny Payet, il n'y a pour ainsi dire aucune figure politique RN dans l'île. A part quelques opportunistes qui ont poussé la porte du parti récemment (Photo sly/www.imazpress.com)

Elections municipales, régionales, législatives, et même premier tour de la présidentielle : l'extrême-droite n'a jamais vraiment eu le vent en poupe à La Réunion. Son unique victoire pour l'heure : un scrutin des européennes qui a été boycotté par 73% des électeurs. Et qui a en réalité résulté dans la perte de trois communes entre 2019 et 2024.



Ces élections législatives seront-elles différentes ? Peut-être, dans deux des sept circonscriptions de l'île.



En 2022, le Rassemblement national n'a accédé au deuxième tour dans aucune commune. C'est finalement la gauche qui s'est largement imposée, avec une victoire dans six des sept circonscriptions.



Nathalie Bassire est l'unique personnalité de droite à avoir remporté ces élections, après un duel avec Patrice Thien Ah Koon, lui aussi candidat pour la droite dans la 3ème circonscription.



La situation est cependant différente aujourd'hui : Jean-Jacques Morel par exemple, candidat dans la 1ère circonscription, avait réussi à accéder au second tour en 2022, avec 14,61% des suffrages sous la casquette Divers droite. Cet ancien Républicains et fidèle soutien de l'ex-président de Région Didier Robert, s'est rapproché du Rassemblement national cette année.



Pas assez soutenu par Les Républicains, dont il estime que le président local Michel Fontaine serait carrément un "néo-communiste", il s'est rapproché du parti qui pourrait lui faire enfin remporter une élection. Il faut dire que Gaëlle Lebon, ancienne RN qui a littéralement déchiré sa carte du parti pour se rapprocher du parti anti-islam Reconquête, l'avait talonné de près en 2022, avec 13,04% des votes.



Quel meilleur moyen que d'obtenir des votes que de rejoindre l'extrême-droite en 2024 ? Jean-Luc Poudroux l'a d'ailleurs compris dès 2022 quand il a rejoint Marine Le Pen pendant l'entre-deux tours de la présidentielle.



Quand il n'est pas occupé à ouvrir des comptes en Suisse, comme l'avait révélé le Tangue en 2018, l'ancien député fantôme Jean-Luc Poudroux se rapproche de l'extrême-droite pour espérer retrouver un poste de député.



Elu en 2018 après la destitution de Thierry Robert – lui aussi candidat de la 7ème circonscription cette année - avec 59,44% des voix sous la casquette LR, devant Pierrick Robert, il a brillé par son absence à l'Assemblée, et ne s'est pas représenté en 2022.

Il se présente désormais dans la 7ème circonscription pour le RN – tandis que Johnatan Rivière, candidat de 2022, a lui été catapulté dans la 4ème – qui était arrivé…5ème au premier tour, avec 8,23% des votes.

Pour le reste des circonscriptions, difficile d'imaginer une victoire de l'extrême-droite. Entre des fidèles du RN qui n'étaient pas assez méritants pour être candidats aux Européennes et des inconnus qui peinent à débattre, l'importance de l'ancrage local dans la politique locale risque fortement de leur desservir. Difficile de défendre dans les Outre-mer un programme qui les a largement oublié.



