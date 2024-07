Assemblée nationale : l’alliance macronie - droite élit Yaël Braun-Pivet au perchoir et détourne le résultat des législatives

La course a été serrée, mais c'est finalement Yaël Braun-Pivet qui a remportée la présidence de l'Assemblée nationale ce jeudi 18 juillet 2024. Le vote s'est déroulé en trois scrutin, aucun candidat n'arrivant à atteindre la majorité absolue lors des deux premiers tours. La Macronie a finalement cumulé 220 voix, grâce au report des voix de la Droite Républicaine (ex-LR), détournant ainsi les résultats des législatives qui avait placé en tête la coalition de gauche. Ce jeudi, Emmanuel Macron et son camp ont démontré qu'ils ne reculeraient devant rien - même pas devant le déni de démocratie - pour se maintenir au pouvoir (Photo AFP)

Le report de voix de La Droite Républicaine (ex Les Républicains) en faveur de Yaël Braun-Pivet vient en tout cas confirmer l'alliance qui se forme désormais entre le bloc présidentiel et la droite, chacun d'entre eux étant minoritaire.

Le camp présidentiel était à la manœuvre depuis plusieurs jours pour tenter de composer une majorité alternative au moins avec la droite. Cette alliance a pris forme, bien que le président du groupe DR (Droite Républicaine), Laurent Wauquiez, a rejeté toute demande de coallition. Ce dernier appelle plutôt à un "pacte législatif". Sur la forme c'est peut-être différent, mais sur le fond, c'est du pareil au même.

Une manoeuvre qui vient par ailleurs court-circuiter les résultats des législatives anticipées, qui avaient placé en tête le Nouveau Front Populaire,

Et alors qu'un certain nombre de députés macronistes doivent leur (ré)élection aux retraits des candidats NFP dans les triangulaires où le Rassemblement national était présent, pour écarter la gauche et continuer sa politique anti-sociale, la macronie qui a usé de toutes les manoeuvres, y compris faire voter 17 ministres certes démisionnaires mais toujours en poste...

Le discours de la pas-si-nouvelle présidente de l'Assemblée n'en est que plus cynique. Au perchoir, cette dernière a estimé que les Français avaient dit : "Occupez-vous de nous, occupez-vous de notre pouvoir d'achat, occupez-vous de nos déserts médicaux, occupez-vous de nos écoles, occupez-vous de nos services publics, de nous recréer des emplois, occupez-vous de notre sécurité...".

Comme si son camp n'était pas au pouvoir depuis sept ans et qu'il n'avait pas activement détérioré la qualité de vie des Français. Réforme des retraites, rabottement du droit à l'assurance-chômage, répression violente de tous les mouvements sociaux, fermeture de lits dans les hôpitaux, cadeaux aux grandes entreprises, loi immigration, loi sécurité globale : c'est tout un programme anti-social qu'Emmanuel Macron a déployé depuis 2017.

Un programme qui ne va certainement pas s'arrêter là, maintenant que la Macronie assume enfin être un parti de droite, qui vote main dans la main avec l'extrême-droite comme cela a déjà été le cas lors de la précédente législature.

- Suspens jusqu'au bout -

Le suspense aura en tout cas duré toute la soirée. André Chassaigne était en effet arrivé en tête au premier tour, avec 200 voix, comme cela était pressenti. N'atteignant cependant pas la majorité absolue, un second tour a donc être organisé.

La candidate Horizon Naïma Moutchou et le candidat LR Philippe Juvin se sont retirés pour ce second tour, permettant à Yaël Braun-Pivet de prendre la tête du second scrutin grâce au report des voix. La présidente sortante est en effet passée de 124 à 210 voix entre le premier et le second tour.

Le candidat centristre Charles de Courson, qui a cumulé 18 et 12 voix respectivement aux premier et second tours, a finalement retiré sa candidature pour le troisième scrutin. Le report des voix des 12 électeurs de Charles de Courson a été décisif pour le résultat final.

"Lorsqu'on interrogera les Français sur leur perception d'un troisième tour pouvant se résulter par la réélection d'une présidente sortante d'un parti qui a connu de grands échecs aux européennes et aux législatives...Beaucoup de concitoyens vont se poser la question sur ce déni de démocratie. C'est ce que nous avons voulu éviter, et hélas nous n'avons pas réussi" a-t-il fustigé à l'entre-deux tours.

S'il n'a donné aucune consigne de votes, les députés de son parti ont vraisemblablement reporté leur voix majoritairement sur la candidature de Yaël Braun-Pivet, qui est passé de 210 à 220 voix entre le second et le troisième tour.

C'est donc avec 220 voix que Yaël Braun-Pivet a été réélue, tandis qu'André Chassaigne a cumulé 207 voix. Sébastien Chenu est passé de 143 à 141 voix : deux de ses députés ont donc décidé de voter pour la macroniste au dernier tour pour assurer sa victoire. Rien d'étonnant finalement.

Après le perchoir jeudi, les postes stratégiques de l'Assemblée seront en jeu vendredi - vice-présidents, questeurs... puis les présidences de commission samedi, dont celle de la très convoitée commission des Finances, attribuée à un groupe d'opposition.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com