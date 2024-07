Parce que nous sommes très fâchés, mais pas du tout fachos : non à l'extrême droite

Dernier jour de campagne pour les législatives, avant un samedi 6 juillet 2024 placé sous le signe du devoir de réserve. Une dernière journée pour prendre position, contre l'extrême droite et contre le déferlement de mesures antisociales et racistes qui menacent la France. Un dernier éditorial - avant lundi -, pour réaffirmer que même si nous sommes très fâchés, nous ne serons jamais fachos (www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Nous sommes très fâchés.

Parce que pour les deux dernières présidentielles nous avons voté contre nos convictions mais pour faire front face à l'extrême droite

Parce que pour tenter pathétiquement de grapiller des voix à l'extrême-droite, la Macronie a voté la loi sécurité globale.

Parce qu'après avoir déclaré la main sur le coeur, que le vote de la gauche en 2022 "l'obligeait" la Macronie fait voter la loi immigration.

Parce que malgré les manifestations massives, la Macronie a passé en force la réforme des retraites.

Parce qu'après toutes ses trahisons et ses dénis de démocratie, la Macronie a fait exploser les scores de l'extrême-droite.

Parce qu'après sept ans de gouvernance brutale, nous devons encore appeler au front contre l'extrême droite.

Malgré cela nous appelons une nouvelle à la résistance contre le danger extrême.



Parce que nous n'oublions pas l'histoire de La Réunion.

Parce que nous venons de Madagascar, d’Afrique, d’Inde, de Chine, d’Europe, pour former ce formidable peuple qu'est le peuple réunionnais.

Parce que les Réunionnais sont des descendants d'esclaves, de bagnards, de ti kolon, de bourgeois, d'artistocrates,

Parce que dans notre rédaction comme dans toute La Réunion, nous sommes Kaf, Malbars, Malgaches, Arabes, Italo-perse, Zorey, Chinois.

Parce que dans notre rédaction comme dans toute La Réunion, il y a des personnes LGBTQIA+.

Parce que dans notre rédaction comme toute La Réunion, nous sommes noirs, métissés, musulmans, catholiques, tamouls ou athés.

Parce que les droits des femmes, des minorités, des plus faibles, des plus démunies sont défendus bec et ongles par les femmes et les hommes de notre rédaction.

Parce que nous ne faisons pas la différence entre "vrai Français" et "Français de papier".

Parce que nous sommes fiers d’appartenir à la France des Lumières, celle de Jean-Jacques Rousseau et celle de Victor Schoelcher.

Parce que nous sommes fiers d’appartenir à la France de la résistance celle de Jean Jaurès et celle de Jean Moulin

Parce que nous défendons le droit du sol, sans lequel certains d'entre nous ne seraient pas Français.

Parce que nous sommes fiers de la binationalité de certains de nos journalistes, qui arborent fièrement l’origine de leurs ancêtres, tout aussi fièrement que leur amour pour la France.

Parce que nous refusons d’exclure des grands serviteurs de l’État, des agents de l’État, qui ont toujours servi l’État français au prétexte qu’ils ont une autre nationalité.

Parce que pensons que les différences enrichissent le "nous" commun



Parce que nous aimons les valeurs de la France, piétinée par l'extrême droite.

Parce que nous ne mettrons jamais un signe égal entre le fascisme et les partis de l'arc républicain.

Parce que si nous ne sommes pas d'accord sur certains points essentiels défendus par certains partis de cet arc républicain, nous nous accordons avec eux sur le fondamental.

Parce que nous disons non au sexisme, à l'homophobie, à la haine, à la discrimination, à l’exclusion

Parce que nous formons tous le beau peuple banian de La Réunion fier de ses origines, de son métissage, de ses valeurs

Parce que même très fâchés, nous ne serons jamais fachos.

C'est en conscience que nous avons dit, que nous disons et que nous dirons toujours : non à l'extrême droite.



La Rédaction d'Imaz Press Réunion