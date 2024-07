Deux ans pour ne pas (définitivement) sombrer face à l'extrême droite

Cette fois le vent du boulet arrivant de l'extrême droite est vraiment passé très près. Dans un sursaut admirable, une majorité d'électrices et d'électeurs ont dévié sa route. Venus de tous les horizons politiques constitués par l'arc républicain, elles et ils ont fait front contre le racisme, la xénophobie, l'homophobie, le sexisme, contre le danger extrême. Promis à une obtenir une majorité absolue ou presque par les sondages, le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella termine finalement à la troisième place. Derrière Ensemble le mouvement des macronistes, et encore plus loin derrière le Nouveau front populaire, qui se classe en tête du scrutin. Un résultat qui "oblige" la gauche unie, première force politique de l'Assemblée nationale, à réussir son pari de "gouverner pour et avec le peuple". Sous peine de sombrer et la France avec elle, face à l'extrême droite. Elle a deux ans - date de la prochaine présidentielle -, pour y arriver

Le pari sera d'autant plus difficile à réussir que le NFP, ni aucune autre force de l'arc républicain, n'a de majorité solide.

Comme si l'électorat ayant fait face au danger extrémiste avait voulu signifier à ces différents mouvements qu'il est grand temps de travailler en commun au mieux-être de la France.

Ce message sera-t-il entendu ? Sans doute.

Est-il réalisable ? Cela est plus compliqué.

En toute logique. Comment arriver à un consensus entre des députés de gauche qui se sont battus bec et ongles contre la réforme des retraites et des députés macronistes et LR (en partie) qui se sont battus avec la même énergie pour la faire appliquer ?

Ce n'est que l'un des exemples illustrant le fossé existant entre les programmes et les engagements de ces forces politiques.

Alors il reste sans doute une nouvelle forme de gouvernance à inventer.

Depuis plusieurs jours et encore plus depuis dimanche soir, les différentes composantes du NFP affirment que rien ne saurait les désunir, que rien ne saurait les détourner de leur volonté de mettre en œuvre leur programme en faveur du mieux-être social et économique.

L'union de la gauche n'a d'autre choix que de tenir cet engagement. Au plus vite.

Elle a deux ans pour convaincre de renoncer à l'extrémisme celles et ceux qui, à bout de force et d'espoir, ont fini par voter RN.

Deux ans pour prouver à ces électrices et à ces électeurs que cette fois elles et ils ont vraiment été entendus.

Deux ans pour augmenter, au plus vite, le pouvoir d'achat, pour faire baisser les prix, pour donner accès au plus grand nombre à un logement décent, faire baisser les chiffres du chômage

Deux ans pour prouver aux Françaises et aux Français ayant voté pour ces législatives contre leurs convictions pour faire front contre l'extrême droite, que cette fois elles et ils ne l'auront pas fait en vain.

Deux ans donc pour rétablir la confiance. Deux ans pour faire revivre l'espoir. Deux.

Évidemment cela sera compliqué. Évidemment une alliance, aussi large soit-elle, ne pourra inclure des députés appartenant certes à l'arc républicain mais ayant voté des mesures fondamentalement anti-sociales.

Évidemment que ceux-là et d'autres avec eux, feront alliance pour empêcher le changement.

Évidemment que tout ne pourra pas être réglé en un claquement de doigt. Personne n'a de baguette magique - contrairement à ce qu'a laissé croire le RN.

Il faudra pourtant engager la France sur le chemin du renouveau.

Fâchés mais pas du tout fachos, une majorité de Françaises et de Français est allée aux urnes dimanche pour dire son refus catégorique de l’extrême droite

Il en va de la responsabilité historique de la gauche de ne pas les décevoir.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com