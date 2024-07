Le RN en voie d'implantation durable à La Réunion : du jamais vu, du jamais cauchemardé

La sentence est tombée, laissant une partie de La Réunion abasourdie. Certes, la gauche est solidement en tête dans six des sept circonscriptions, mais pour la première fois de l'histoire politique de l'île le RN a qualifié ses candidats pour le 2ème tour dans toutes les circonscriptions. Du jamais vu, du jamais cauchemardé. Cette percée historique du RN est obtenu par des candidats pour la plupart totalement inconnus du grand public et ayant souvent beaucoup de peine à réciter le programme de leur parti. Une majorité d'électeurs ont juste voté RN pour voter RN. Pour dire non à Macron peut-être, mais aussi par conviction. Et cela aussi c'est une première (Photo www.imazpress.com)

Ce lundi, ce sont donc des quasi inconnus qui accèdent au second tour des législatives anticipées. Beaucoup d'observateurs ont été surpris, Imaz Press y compris. Dans un territoire où l'implantation locale a toujours primé sur l'étiquette politique, la qualification fracassante de ces nouveau arrivants – pour la plupart – sonne la fin de la récréation pour les partis traditionnels.



Pendant deux semaines, nous avons observé les différents débats et prises de position des candidats d'extrême-droite. Pas formés, pas informés, en boucle sur le "wokisme" : ils ne maîtrisent, pour la plupart, aucun sujet si ce n'est l'immigration. Et encore. A l'image de leur parti, finalement.



Beaucoup continuent d'avancer la théorie du vote sanction contre Emmanuel Macron. C'était plus ou moins vrain le 9 juin dernier pour les Européennes. C'étai peut-être vrai en 2022 lors du deuxième tour la présidentielle. C'était sûrement vrai en 2019 lors des Européennes.

Mais ça ne l'est certainement plus aujourd'hui.



A La Réunion comme souvent dans l'Hexagone, les Français ont choisi de voter en masse pour des candidats ne connaissant pas leur programme, qui est pourtant plutôt léger.

Partout en France, ces électeurs là se défendent d'un quelconque racisme ayant motivé leur choix électoral. Les mêmes qui votent pour des candidats qui sont en boucle sur les Musulmans et les Arabes dans l'Hexagone – ou sur les Mahorais et les Comoriens à La Réunion. "La France aux Français et La Réunion aux Réunionnais", comme le dit Joan Doro, candidat RN dans la 5ème circonscription.



Que ceux qui défendent bec et ongle le vivre-ensemble à La Réunion acceptent une chose : le racisme, la xénophobie, la haine de l'autre sont bien présents dans l'île.

On le voit à chaque arrivée de bateau sri lankais, on le voit lors des épisodes de violences urbaines. Appel à la violence, voire au meurtre, poncifs racistes, populations comparées à des rats et autres joyeusetés : tout y passe dans les commentaires, chez nous comme chez nos confrères.



Refuser de voir la réalité en face ne fait qu'accélérer un phénomène qui germe dans l'île depuis plusieurs années, et qui n'a pas été appréhendé sérieusement par la classe politique locale.

On nous parle du ras-le-bol des Réunionnais, de la précarité, du taux de chômage pour expliquer le vote RN. Toutes ces problématiques sont importantes, et méritent donc d'être portées avec sérieux dans les plus hautes sphères de l'Etat.



Au soir du second tour, sans un sursaut républicain large et sans faille, celles et ceux et qui pourraient avoir cette responsabilité sont potentiellement des élu.e.s se perdant en milieu de phrase, ne connaissant pas le programme ni les projets de leur parti, et encore moins les - vrais -, grands défis posés à notre île.

Celles là et ceux là n'auront rien à proposer, rien à construire.

Il ne faudra pas s'en étonner, encore moins s'en plaidre et surtout pas dire : té nou té koné pa.

La Rédaction d'Imaz Press