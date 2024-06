Du pouvoir d'achat, des logements décents et de l'emploi... les mesures des candidats de la 2ème circonscription

Nous poursuivons notre tour d'horizon des programmes des candidats pour les élections législatives anticipées. Le premier tour aura lieu le dimanche 29 juin et le second tour le 7 juillet. C'est dans la 2ème circonscription que nous sommes allés examiner les programmes (Photo rb/www.imazpress.com)

Cette commune regroupe les communes : Le Port, La Possession, Saint-Paul-1 et Saint-Paul-2 et 3 (sauf lieu-dit Saint-Gilles-les-Hauts)

Selon les chiffres de l'Insee de 2022, 98.707 personnes étaient inscrites sur les listes électorales.

La députée sortante est Karine Lebon.

Lors de ces élections, ils seront huit candidats.

- Christelle Bègue/Roland Lambert (Rassemblement National)

- Fabienne Faldon/Saïd Ahmadi (Divers)

- Alix Mera/Sheila Hoareau (Debout La France)

- Nelly Actif/Christophe Alberto-Vigne (Extrême gauche)

- Karine Lebon/Henry Hippolyte (Nouveau Front Populaire)

- Claude Moutouallaguin/Georgette Itema-Humbert (Reconquête)

- Erick Fontaine/Guylène Técher (Divers)

- Jean-Yves Morel/Clarisse Cuvelier (Divers droite)

- Plus de pouvoir d'achat -

"Plus de pouvoir d'achat", tel est le mort d'ordre repris dans les programmes de Karine Lebon, Nelly Actif ou encore

"Il nous faut plus de pouvoir d'achat", lance Karine Lebon. "Lutter contre la pauvreté, la vie chère et les monopoles."

Nelly Actif souhaite une augmentation des salaires, des pensions ainsi que des allocations. Des indexations qui prendraient compte du rythme de l'inflation.

Alix Mera souhaite également l'indexation sur l'inflation des retraites et des salaires et même une hausse du salaire de 8% soit "un 13ème mois grâce à la baisse des charges salariales".

Erick Fontaine souhaite, à l'instar de la députée sortante, "une retraite digne pour tout à chacun". Une "retraite solidaire".

Le pouvoir d'achat, un combat également que mène Jean-Yves Morel. Le candidat veut lutter contre l'inflation et augmenter le reste à vivre des ménages par l'extension des échanges dans la zone océan indien.

Pour Fabienne Faldon, il faut alléger es taxes locales sur les importations en général et supprimer de l’octroi de mer. Mettre en place également un contrôle des prix suite aux passages des dépressions et cyclones. La candidate veut diminuer es taxes sur le coût de l’électricité, du gaz et des carburants.

Mais aussi un allégement pour les PME, du montant des cotisations URSSAF et autres prélèvements à l’origine de cessation d’activités.

Concernant les retraites, Fabienne Faldon veut que les retraites modestes soient défiscalisées, et les autres indexées sur le taux de l’inflation.

- Défendre un logement digne -

La défense du logement est l'une des mesures phare d'Erick Fontaine. "Je suis pour le refus de voir les Réunionnais vivre dans des bidonvilles modernes et cela dans l'indifférence totale des décideurs."

Le candidat souhaite aider les propriétaires privés à bas revenus pour l'amélioration de leur logement ainsi que la maîtrise des prix des loyers.

Toujours sur le logement, dans la deuxième circonscription, Jean-Yves Morel veut imposer une ligne budgétaire unique adaptée aux besoins réels de construction et d'aménagement du foncier. Mais également soutenir l'accession à la propriété dans le parc social et privé par le biais de défiscalisations.

- Relancer l'emploi et l'économie -

Pour l'emploi, Karine Lebon veut plus d'emplois, de respect pour les travailleurs et citoyens.

Il faut mieux accompagner les TPE avec la mise en place d'un plan Marshall souhaite Erick Fontaine.

Jean-Yves Morel propose un plan de relance économique pour donner du travail aux réunionnais tout en élargissant les dispositifs d'exonération des entreprises.

- Insécurité et immigration -

Stop à l'immigration massive, c'est comme ça que Claude Moutouallaguin souhaite remédier à l'insécurité. "Stop à l'insécurité et au laxisme", dit-il dans son programme.

"L'insécurité n'est pas une fatalité", avance Erick Fontaine, qui souhaite proposer des mesures d'ordre législatif pour ramener la sérénité dans "notre département".

Jean-Yves Morel veut lui "restituer l'harmonie sociale au sein de la société réunionnaise en passant par les familles et l'école et en donnant plus de moyens aux contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance".

