Le PLR et les candidats du Nouveau front populaire appellent de nouveau à faire barrage au RN

Ce lundi après-midi 1er juillet 2024, lendemain du premier tour des législatives, le mouvement Pour la Réunion (PLR) tient une conférence de presse pour faire le point sur les élections. Tous les candidats soutenus par le PLR et ses alliés, qui se sont présentés sous l'étiquette Nouveau Front Populaire, accèdent au deuxième tour des élections. Tous feront face à des candidats du Rassemblement national, pour la première fois dans l'histoire de La Réunion. Huguette Bello (PLR) a souligné : ""le désistement républicain doit s’appliquer partout". La plateforme de gauche, qui avait présenté deux candidats face à ceux du PLR, a aussi appelé à faire barrage au RN au second tour. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

"Je voudrais souligner la gravité du moment que nous visons. Le risque que dans sept jours l’extrême-droite accède au pouvoir. Cela serait un coup de tonnerre en Europe et dans le monde" souligne d'entrée de jeu Huguette Bello, cheffe de file du PLR

"Comment la France, patrie de la déclaration universelle des droits de l’homme pourrait avoir au pouvoir un parti nationaliste, qui hiérarchise les Français en fonction de leur couleur de peau, leur origine, leur religion ?" s'interroge-t-elle ensuite

Pour la présidente du conseil régional "chacun doit mesurer la gravité du moment, prendre sa responsabilité personnelle, et être à la hauteur de l’enjeu historique".

Huguette Bello estime ensuite que ceux mettant au même niveau le RN et LFI "jouent aux apprentis sorciers".

Ceux-là, dit la dirigeante PLR seront jugés "sévèrement par l'hisoire". Soulignant "l'enjeu est de barrer la route du pouvoir à l’extrême-droite", elle martèle : "le désistement républicain doit s’appliquer partout".

Huguette Bello analyse ensuite les chiffres du prelier tour. Elle note qu, contrairement aux résultats dans l’exagone, la gauche est largement majoritaire à La Réunion. "Nos candidats ont cumulé 108.929 voix, les candidats estampillés RN toaise 91.198 voix. L’écart est encore plus net avec les autres candidats de gauche" détaille la présidente de Région.

- L’extrême-droite c’est Macron en pire -

"Cette victoire du NFP mérite d’être soulignée, elle valide incontestablement la stratégie que nous avons choisi" dit-elle.

Elle déplore ensuite : "Si le RN n’arrive pas en tête, il fait une percée. Ce vote traduit une colère, et doit nous alerter. Le choix est très clair pour les électeurs et électrices : ils auront à choisir entre la gauche et l’extrême-droite".

La dirigeante du PLR juge aussi que "l’extrême-droite c’est Macron en pire. Il suffit de se référer aux votes à l’assemblée nationale et au parlement européen, ils votent toujours pour l’intérêt des plus riches. Et surtout ils menacent les institutions publiques".

Avec le RN, "le vivre ensemble serait en danger à la réunion. Nous appelons les réunionnais.es à voter pour la gauche" insite Huguette Bello.

"Nous félicitons la plateforme de gauche d’avoir appelé à voter pour le NFP. Nous appelons au désistement républicain pour porter les candidats du progrès" dit-elle encore.

Fredéric Maillot, député sortant de la 6ème circonscription, en.ballottage favorable face à la candidate RN, prend la parole : "il y a beaucoup de sujets à aborder, je souhaite me concentrer sur l’éducation. Le RN veut supprimer les réseaux d’éducation prioritaire. Cela concerne 21 collèges et 127 écoles à La Réunion. D’entrée il faudra aller défendre l’égalité des chances" énumère-t-il.

"Le NFP lui souhaite la suppression de Parcoursup, l’ouverture de nouveaux postes…il y a toute une batterie de mesures que nous devrons aller défendre" déclare le candidat.

Il s'interroge ensuite "que va devenir l’audiovisuel public (face aux menaces de privatisation voulue par le RN - ndlr)? Le service pubic, c’est l’accès à une information sûre face a la multiplication des fake news"

- "La ligne du RN est d'effacer notre histoire" -

C'est maintenant à Jean-Yves Ratenon, député sortant de la 5ème circonscription, en ballottage favorable, s'exprime à son tour : "l’extrême droite ne doit pas passer. La ligne du RN est d'effacer notre histoire, notre couleur et uniformiser l’histoire de la France. La Réunion ne doit pas faire exception face aux Antilles. Le vote RN c’est aller à l’encontre de nos valeurs, c’est renier notre histoire"

Il détaille ensuite le programme du NFP : le smic à 1600 euros, l’augmentation des minima sociaux, le blocage des prix, l’abrogation de la réforme des retraites.



"La différence n’est pas une menace, c’est un atout" note pour sa part Karine Lebon, députée sortante de la 2ème circonscription, en ballottage largement favorable.

"Le RN est contre les personnes racisées, contre les femmes, contre les personnes LGBT. En contrepartie le NFP propose une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Nous voulons que les victimes de violence soient protégées et accompagnées" dit-elle.

"Nous voulons que les forces de l’ordre soient formées pour accueillir les victimes. Dans notre programme nous proposons un plan 2,6 milliards d’euros pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Nous voulons que les associations féministes soient suffisamment financées pour accompagner au mieux les femmes" poursuit-elle.

Elle rappelle que le programme du NFP propose aussi une prise en charge complète des PME, une réelle loi sur l’égalité salariale, la création d’un congé menstruel…

"N’oubliez pas que les Réunionnais sont une minorité. Quand on voit comment nous sommes accueillis dans l’Hexagone, avec un racisme décomplexé. Un vote RN c’est parfois un vote de sanction, mais aussi pour certain l’occasion pour laisser libre cours à leur haine. La seule opposition à Macron c’est nous-mêmes" martèle la députée sortante.



- "Défendre La Réunion dans ses spécificités" -

"Qui aurait pu croire qu’en trois semaines on aurait pu voir le RN aussi proche des portes du pouvoir" lance Perceval Gaillard, député sortant de la 7ème circonscription, en ballottage favorable,

"Emmanuel Macron a passé ces trois semaines à faire campagne contre nous" dit-il. "La réalité est qu’aucune des projections à l’échelle nationale n’est valable. Nous sommes en mesure de gagner et de gouvernement pour apporter pour la première fois depuis 30 ans un programme social" estime-t-il.

Le député sortant affirme: : "nous sommes les seuls à pouvoir défendre La Réunion dans ses spécificités. Nous avons été capables chacun à notre échelle de les défendre. Ce que ne ferons pas les candidats RN. Ils seront liés au programme de leur parti qui met, par exemple en danger, les libertés religieuses. C’est vrai pour les Musulmans; mais pas seulement"

"C’est un combat que les députés RN ne mèneront pas pour la réunion. J’en appelle même à l’ensemble des religieux démocrates" dit-il encore

"J’insiste finalement sur les aspects programmatiques : le RN à part dire qu’ils veulent remettre en place un ministère (pour les outrer mer - ndlr) , ils n’ont pas de mesure concrète. Nous en avons : sur la taxe foncière pour les personnes vivant sous le seul de pauvreté, sur les taxations;.." récapitule Perceval Gaillard.



C'est au tour de Philippe Naillet de s'exprimer. "Je salue d’abord la grande sagesse des Réunionnais qui ont placé tous les députés sortants de gauche au deuxième tour. Notre travail a été reconnu" note le député sortant de la 1er circonscrption, en ballottage largemenent favorabke : “

- La grande sagesse des Réunionnais -

"Nous nous sommes tous battu pour le chu, le logement social, contre la vie chère, pour le plan régional de santé…et pour la mesure la plus symbolique : celle permettant d’importer des matériaux de construction hors Union européenne"

Le député sortant ajoute : "le RN n’est pas un parti social. C’est un parti antisocial, nous avons pu le juger à l’assemblée nationale. Son programme économique est le même que celui de la macronie".

Il poursuit "nous serons les défenseurs des réunionnais, nous continuerons à les défendre. Les députés RN seront des députés godillots, ils ne défendront pas les réunionnais. L’espoir c’est le programme du NFP".

Il dit encore Emmanuel Macron a été doublement irresponsable (en décidé de dissoudre l'Assemblée -ndlr) . Mais je crois en la grande sagesse des Réunionnais”

Alexis Chaussalet, canditdat arrivé en seconde positition derrière le RN dans la 3ème crirconscription, remarque : "nous avons senti tout au long de la campagne un fort rejet de la politique d’Emmanuel Macron. Pour autant, nous sommes là avec un message d’espoir"

Il rappelle : "nous avons toujours été partisans d’une retraite à 60 ans, avec un montant indexé. Il est très facile de vérifier qui a voté pour et contre la protection des retraites. Jamais les représentants du RN n’ont été présents pour se mobiliser aux côtés des travailleurs".

Le candidat poursuit : "je lance un message d’espoir pour un avenir plus désirable. Nous sommes à jeu égal (avec le RN au niveau national - ndr), tout reste possible"



- Le changement "c’est le NFP" -

Pour Emeline K/Bidi, députée sortante de la 4ème circonscription, en ballottage largement favorable, souligne : "l’heure est grave, il y a un véritable danger. Mais nous sommes quelque part victorieux en terme de voix. Il y a peu près 400 candidats du NFP qui ont été qualifiés pour le deuxième tour. Il y a un véritable espoir aujourd’hui de mener à terme notre combat contre la macronie et contre le RN".

Elle ajoute : "l’espoir d’une majorité du NFP à l’assemblée nationale, c’est l’espoir d’une rupture avec la politique d’Emmanuel Macron. Avec un programme social, écologiste, féministe. C’est un programme qui permettrait de lutter efficacement contre le RN".

Le changement "c’est le NFP , c’est aussi le progrès social et le rempart contre l’extrême-droite raciste et colonialiste" souligne-t-elle.

A la question Comment aller chercher les voix dans les circo les moins acquises ? Alexis Chaussalet répond : "il faut une mobilisation massive des forces vives. Il faut démasquer la supercheries du RN"

Perceval Gaillard : c’était déjà le cas il y a deux. Les reports étaient peut-être pas favorable. On a appelé l’ensemble des électrices et électeurs à se mobiliser massivement. On a un paradoxe : le candide face à moi prétend incarner le changement, c’est complètement faux. Il a été complètement absent.