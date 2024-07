Législatives : les réactions à La Réunion

Voici les réactions à La Réunion après le premier tour des législatives de ce dimanche 30 juin 2024 (Photo rb/www.imazpress.com)

• Plateforme réunionnaise

Nous remercions les électrices et électeurs qui ont accordé leur confiance lors de ce premier tour aux candidatures que la Plateforme Réunionnaise soutient. Nous nous félicitons des résultats des candidats des forces de progrès à La Réunion. La montée de l’extrême-droite, provoquée par les conséquences des crises économique et sociale, du pouvoir d’achat et par la dégradation des services publics, est l’expression de la colère de nos concitoyens

Nous sommes dans une configuration politique particulière pour cette élection législative puisque le RN est en capacité d’obtenir la majorité à l’Assemblée nationale.

Le danger est réel contre les fondamentaux de notre société réunionnaise.

On l’a vu avec les déclarations récentes du représentant local du RN contre la commémoration de l’abolition de l’esclavage, du 20 Désanm.

Nous souhaitons agir en responsabilité pour protéger nos familles, protéger nos territoires face aux risques d’une domination des thèses racistes de l’extrême-droite.

Nous appelons à battre la politique dangereuse de l’extrême-droite par un large rassemblement pour faire gagner les candidats des forces de progrès et de gauche :

Philippe Naillet sur la circonscription 1, Karine Lebon sur la circonscription 2, Alexis Chaussalet sur la circonscription 3, Emeline K/Bidi sur la circonscription 4, Jean-Hugues Ratenon sur la circonscription 5, Frédéric Maillot sur la circonscription 6, Perceval Gaillard sur la circonscription 7

• Joé Bédier, maire UDSA de Saint-André

Je tiens tout d’abord à indiquer ma grande satisfaction au regard des résultats des candidats que j’ai soutenu à Saint-André sur la 5ème et la 6ème circonscription, c’est-à-dire respectivement, M. Jean-Hugues Ratenon et M. Frédéric Maillot, qui sont tous les deux arrivés en tête au premier tour de ces élections législatives malgré un contexte local et national difficile

Un des enseignements que nous pouvons noter de ce premier tour d’élection, est que la division au sein de la famille politique ne contribue pas à donner de la visibilité et de la cohérence à nos électeurs.

Les résultats montrent clairement dans la 5ème et la 6ème circonscription qu’une candidature unique autour du programme du Front Populaire nous aurait permis de terminer dès le premier tour avec une avance encore plus importante.

Néanmoins, c’est une première victoire et en tant que Président de l’UDSA et aussi premier magistrat de la commune, je constate que la candidate soutenue par mon opposition politique est éliminée dès le premier tour malgré une campagne active dans la 5ème circonscription.

L’objectif n’est pas de municipaliser cette élection mais le travail engagé au service de la population Saint-Andréenne se poursuit aujourd’hui sereinement.

Cette élection revêt un enjeu majeur pour notre territoire et il est de notre devoir à tous de nous mobiliser au second tour au profit des candidats Jean-Hugues Ratenon et Frédéric Maillot.

Il est question de préservation des intérêts des réunionnais et de notre modèle de vivre ensemble qui est unique.

Nos candidats ont montré qu’ils étaient pleinement engagés en faveur des droits des réunionnaises et des réunionnais. Il nous faut donc faire bloc contre l’extrême droite qui ne portent ni nos valeurs réunionnaises ni notre morale.

Je compte sur votre mobilisation ce dimanche 7 juillet pour que nos candidats triomphent.

• Vincent Rivière, Mouvement Demain Ensemble, La Possession

Les urnes ont parlé et la démocratie s'est exprimée. Je prends acte de ces résultats. Je suis pourtant étonné des résultats sur la deuxième circonscription. En plaçant Christelle Bègue du Rassemblement National en seconde position, les électeurs ont démontré que seule l'étiquette politique suffit à faire élire quelqu'un

Lors du débat organisé pour ces élections, sa prestation, ses hésitations et son manque de connaissance du programme de son parti, ses propositions décalés avec la réalité comme son idée de tirage au sort pour les emplois publics, démontrent qu’elle n’a pas les qualités requises pour représenter les réunionnais dans une instance aussi importante que l’assemblée nationale.

C’est un grave manque de compréhension des enjeux réels qui doit être sanctionné dans les urnes. J'émets de sérieux doutes quant à sa capacité à suivre des dossiers complexes et à défendre efficacement les Réunionnais.

Je tiens donc à affirmer clairement ma position : pas une voix pour Christelle Bègue!

J'ai toujours défendu l'idée qu’une élection doit désigner les meilleurs représentants, et il est malheureusement évident que Mme Bègue est loin de réunir toutes les qualités pour être une bonne députée pour La Réunion.

Un député doit être capable de s'exprimer et d’être une force de proposition dans l’intérêt des citoyens et non se contenter de suivre aveuglément les propositions de son parti. Malheureusement, son inexpérience politique, son incapacité à cerner les enjeux de développement de notre territoire montrent qu’elle n’est pas la députée dont La Reunion a besoin.

Je comprends que les électeurs veulent manifester un certain ras-le-bol mais il y a des limites à ne pas dépasser. La démocratie mérite mieux. Les Réunionnais méritent mieux. Pas une voix pour Christelle Bègue.

• Union des familles laïques

Réunie en Assemblée générale ordinaire le 29 juin 2024, l’Union des Familles Laïques a adopté le principe de la motion suivante : la décision irresponsable du Président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale plonge notre pays au bord du gouffre.

Celui qui s’est fait élire par deux fois en se présentant comme le rempart contre l’extrême droite a pris le risque inconsidéré de lui offrir les clés de Matignon. Nous ne nous y résignerons jamais !

L’heure n’est plus à pinailler autour des rancœurs et des reproches légitimes que certains méritent.

Comme nous l’avons écrit, "un gouvernement du Rassemblement national mettrait en œuvre des politiques de régression sans précédent dans tous les domaines : sociaux, sociétaux, économiques, culturels et démocratiques".

Les premiers signes de libération de la haine et de la violence se font d’ores et déjà sentir.

Au-delà de la politique gouvernementale de fragmentation et de recul des solidarités que mènerait un gouvernement d’extrême droite, c’est bien la cohésion et la paix sociales qui sont en jeu.

Pour cette raison, nous avons la responsabilité morale de tout faire pour empêcher que cela n’advienne.

En tant que mouvement familial progressiste - cofondé par André Fortané, résistant déporté au camp de Dora -, qui œuvre depuis 35 ans auprès des citoyens et des familles pour l’avènement d’une véritable République laïque et sociale, et parce que la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité peuvent dans huit jours faire un bond de 80 ans en arrière et finir d’e:acer les conquis du CNR, l’UFAL considère que :

- le Nouveau Front Populaire est la seule force politique que l’on doit soutenir et capable d’incarner le progrès social ;

- au second tour, aucune voix ne doit manquer aux candidats républicains opposés aux candidats d’extrême droite et ce quelle que soit leur appartenance partisane.

Le 7 juillet, ne vous demandez pas si vous devez vous déplacer pour faire barrage au Rassemblement national, courez voter pour la République indivisible, laïque, démocratique et sociale !