Extrême-droite antisociale, homophobe, xénophobe : vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas

Ce vendredi 28 juin 2024 marque le dernier jour de campagne pour le premier tour des législatives anticipées. Ce dimanche, les électeurs sont appelés aux urnes pour voter – encore – pour leurs futurs députés. Une dernière journée pour s'exprimer avant un samedi placé sous le signe du devoir de réserve. Une dernière journée, donc, pour se mobiliser contre l'extrême-droite. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Après des années, des mois, des semaines, et tous ces derniers jours a tenté de rappeler que le Rassemblement national n'est l'ami de personne, et surtout pas des précaires, difficile de savoir quoi ajouter pour éviter un déferlement de l'extrême-droite en France.

Après les déceptions et trahisons de François Hollande, les politiques austères de la droite et la casse sociale méthodique à laquelle s'est adonné Emmanuel Macron ces sept dernières années, le Rassemblement national n'a plus qu'à surfer sur les cendres laissées par ses prédécesseurs.

Le RN, grand vainqueur face aux abstentionnistes, ont réussi leur pari de dédiabolisation, avec une image polie, un discours plus lisse…Et ça fonctionne à merveille. "On a jamais testé, essayons" se disent donc beaucoup d'entre vous.

La France n'a peut-être pas testé – récemment – mais nos voisins l'ont fait pour nous.

En Italie, depuis l'arrivée de Georgia Meloni, l'équivalent du RSA a été supprimé, les droits des personnes LGBT+ ont reculé, les militants anti-IVG sont désormais autorisés à pénétrer dans les cliniques, et la liberté de la presse est en danger.

En Hongrie, les multinationales ont bénéficié de baisse d'impôts, le temps de travail légal a augmenté, les licenciements ont été facilités, la liberté de la presse a été restreinte.

En Pologne, le droit à l'IVG a été presque complètement supprimé, la presse a été bâillonnée, et des "zones sans LGBT" ont été créées.

En Suède, une proposition de loi vise à obliger les travailleurs du secteur public à dénoncer aux forces de l'ordre les personnes sans papiers avec lesquelles ils seraient en contact. Un beau projet qui ne rappelle absolument pas une page sombre de notre histoire.

"Ca ne nous concerne pas" nous répondrons sans doute certains sur les questions sociétales. Certains s'en accommodent même très bien. Mais au milieu de ces mesures, en voyez-vous qui amélioreront votre quotidien ? Pas nous. Tout ce qu'ils proposent est la haine de l'autre, le rejet des minorités. Pour certains, mieux vaut être l'avant-dernière roue du carrosse plutôt que la dernière, semble-t-il.

Et si le RN n'est pas encore au pouvoir, il y a bien des députés à l'Assemblée nationale et au Parlement européen.

Au Parlement européen, le parti a par exemple voté contre la résolution condamnant la Pologne après l'interdiction de l'IVG, contre la résolution exigeant l'égalité salariale entre hommes et femmes, contre le Plan d'action pour l'égalité entre hommes et femmes et le Plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein des institutions, et s'est abstenu sur le Plan de lutte contre le harcèlement sexuel.



A l'Assemblée, les députés ont voté contre l'augmentation du SMIC, contre le blocage des prix des produits de première nécessité, contre le gel des loyers. Plus récemment, en commission parlementaire, le RN a aussi voté contre la prise en charge intégrale des soins liés au cancer du sein. Concernant la constitutionnalisation de l'IVG, si le parti a voté pour, environ un tiers des parlementaires RN se sont abstenus. Le RN a aussi voté contre sa protection au niveau européen au Parlement.

La lutte contre les injustices, les exclusions, les discriminations, les violences sexistes et sexuelles, le racisme, les violences sociales : tout cela a toujours été notre boussole. Les valeurs de la gauche somme toute.

Une boussole qui n'exempt pas de critiques les politicien.ne.s de tous bords, y compris le nôtre, si nécessaire. Mais alors que l'extrême-droite, et tout ce que cela implique, est aux portes du pouvoir, l'heure est la mobilisation ferme et déterminée.

Certains convaincus voteront quoiqu'il en coûte pour le RN. Ces gens-là ne pourrons pas dire qu'ils ne savaient pas, lorsque l'extrême-droite montrera inéluctablement son vrai visage et qu'elle s'attaquera, sans aucun doute, à leurs droits à eux.



La Rédaction d'Imaz Press Réunion