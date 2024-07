Les réactions à La Réunion après la réélection de Yaël Braun Pivet

Les réactions sont nombreuses suite à la réélection de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. La députée macroniste a été réélue grâce aux voix de la droite. Du côté de la gauche, la colère règne. Nous publions les réactions ci-dessous.

Perceval Gaillard, député

Pour le député Perceval Gaillard, c'est une "ambiance crépusculaire de fin de régime à l'Assemblée".

"La macronie qui a perdu les élections législatives, remporte la présidence de l'Assemblée grâce à des magouilles d'arrière cuisine et aux votes de ministres démissionnaires qui ne devraient pas pouvoir voter. Vite la 6ème République !"

Karine Lebon, députée

"Rien ne change : des magouilles politiciennes, des ministres qui votent !", s'exclament Karine Lebon. L’alliance de la macronie avec les LR fait fi de leur défaite aux européennes et aux législatives. Le peuple avait pourtant parlé…"

Frédéric Maillot et Emeline K/Bidi

"La volonté des Françaises et des Français et des peuples d’Outre-Mer n’a pas eu de répercussions dans l’Assemblée nationale. Il y a eu de la démocratie, mais ce n’est pas le peuple qui gagne dans l’hémicycle une fois de plus, car on a cette impression qu’on prend les mêmes et qu’on recommence", lance Frédéric Maillot.

"On va veiller à ce que ce ne soit pas le cas. On ne va pas lâcher et il faudra que le NFP arrive à s'entendre pour proposer un nom à Emmanuel Macron."

"On se doutait que les voies de la droite s'allieraient à celle de la macronie", ajoute la députée.

"On à l'impression en redonnant à Yaël Braun-Pivet, qu'on reprend les mêmes et qu'on recommence."

• Pour La Réunion

Ce jeudi 18 juillet, l’Assemblée nationale a réélu la macroniste sortante, Yael Braun-Pivet, à sa présidence. Tout d’abord, nous félicitons André Chassaigne pour avoir porté l’espoir et la volonté populaire d’une présidence de l’Assemblée nationale résolument inscrite à gauche. Suite à un vote à 3 tours, Yaël Braun-Pivet, la candidate macroniste, a été élue présidente de l’Assemblée nationale avec les voix de la droite et au moins 2 voix issues de l’extrême droite.

Le PLR dénonce cette combine électorale qui constitue une manœuvre politicienne aux antipodes des principes démocratiques élémentaires français et qui démontre les magouilles organisées entre la macronie et la droite à l’Assemblée nationale.

Alors que les électeurs ont largement sanctionné la politique d’Emmanuel Macron lors des élections européennes et des élections législatives anticipées, la macronie s’entête dans sa stratégie de déni des aspirations populaires. Lors de ces dernières élections, le peuple a porté en tête le programme du Nouveau Front Populaire et a rejeté tant l’extrême droite que les combines brutales et anti-démocratiques d’Emmanuel Macron.

Le vote de ce jour constitue un tournant grave dans l’histoire de notre pays. Désormais, avec le soutien de la droite et de la droite extrême, Yaël Braun-Pivet, fervente défenseuse d’Emmanuel Macron, entend diriger la nouvelle Assemblée nationale en validant une politique que le peuple a largement rejetée.



Alors qu’Emmanuel Macron a été battu dans les urnes aux européennes et aux législatives, cette élection démontre que le Président renie l’expression démocratique des français. Le vote des français a donc été volé et leur espoir de changement assassiné.

Le Nouveau Front Populaire s’était accordé sur la candidature d’André Chassaigne, qui a recueilli 200 voix au premier tour, le plaçant en première position, ce qui venait confirmer que le nouveau Front populaire est indéniablement la première force politique de ce pays à l’Assemblée nationale.

Il y a urgence à ce que le Président de la République revienne à la raison et entende l’expression claire du peuple français qui demande un tournant politique, social et écologique majeur. Avec cette élection, rien ne change, et c’est le peuple français qui continuera à en payer le prix fort.

Fédération réunionnaise du Parti Socialiste

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste exprime sa profonde indignation face à la réélection de Yaël Braun-Pivet comme présidente de l'Assemblée nationale, malgré les résultats électoraux défavorables de la majorité présidentielle.

Cette réélection, soutenue par un accord politique douteux avec la droite de Laurent Wauquiez, montre un mépris flagrant à la volonté des électeurs exprimée lors des dernières élections.

Le 7 juillet, 27 millions de Français ont voté pour un changement de direction.

Cependant, une dizaine de jours plus tard, les mêmes figures restent en place, ignorant le signal fort envoyé par les électeurs. Le résultat de ce vote fût un appel clair à la mise en place d’une direction politique qui écoute et répond aux aspirations des électeurs, exigeant des politiques sociales justes et des mesures écologiques ambitieuses.

Le maintien de Yaël Braun-Pivet au perchoir de l’Assemblée Nationale, malgré une défaite claire de la macronie, est un affront. Les manœuvres constitutionnelles utilisées pour assurer cette réélection démontrent une manipulation des règles, c’est un triste jour pour notre démocratie.

Les Français ont exprimé un soutien massif au programme du Nouveau Front Populaire, démontrant ainsi leur désir de relever les défis sociaux et environnementaux de notre société. Le Nouveau Front Populaire, bien qu'il n'ait pas obtenu la majorité absolue, a montré qu'il est le véritable porteur d'une vision sociale et écologique pour notre pays.

Nous restons déterminés à changer la vie des Français et à gouverner avec un Premier ministre du NFP, comme l'ont clairement indiqué les électeurs à travers leur vote fort en faveur du changement de cap qui doit avoir lieu pour le bien de notre pays et nous nous engageons à honorer cette confiance en travaillant sans relâche pour instaurer une gouvernance axée sur l'équité et la solidarité.