Législatives : les réactions à La Réunion après le second tour

À La Réunion, sept députés ont été élus ou réélus ce dimanche 7 juillet 2024 pour siéger à l'Assemblée nationale. Voici les réactions à La Réunion (Photo : www.ipreunion.com)

- Huguette Bello

Ce soir, 6 des 7 candidats que nous avons soutenus dès le premier tour ont gagné ! Ces résultats sont nets : ils confirment les scores du premier tour qui avaient placé la Gauche et le Nouveau Feront Populaire nettement en tête. Ils valident la stratégie que nous avons plaidée dès le premier tour et mise en œuvre : l’union autour des candidats du Front Populaire dont l’ensemble des députés sortants.

Permettez-moi d’avoir une pensée particulière pour Alexis Chaussalet, qui a battu la députée sortante et fait presque jeu égal au second tour le candidat de l’extrême droite. Il a fait une excellente campagne et fait honneur à La Réunion. C’est un candidat prometteur ! Le résultat qu’il a obtenu est remarquable et ouvre de belles perspectives pour l’avenir. Alexis Chaussalet rate de peu la victoire. Ceux qui ont refusé de s’engager clairement en sa faveur contre le représentant le représentant de l’extrême droite portent une lourde responsabilité.

Les Réunionnais se sont très largement exprimés en faveur des candidats du Nouveau Front Populaire. Je suis fière de notre pays, Je suis fière de notre terre réunionnaise qui a toujours été une terre de résistance et les Réunionnais l’ont prouvé aujourd’hui encore.

Même si nous ne pouvons que regretter l’élection d’un député du rassemblement national dans la 3ème circonscription, les Réunionnais ont résisté sur l’ensemble de la Réunion.

Le RN est l’héritier du Front national et s’inscrit dans l'histoire de l'extrême droite française, façonnée par le nationalisme, par le racisme et l'antisémitisme, le mépris et la violence. Violence que nous avons pu constater sur le terrain ! Affiches arrachées, présence de nervis aux abords des bureaux, Insultes sur le terrain et au sein même d’un bureau au Tampon par un assesseur du RN ! Ce sont des méthodes que nous pensions disparues ! Nous dénonçons fermement les insultes proférées à l’encontre d’Alexis Chaussalet au sein même d’un bureau électoral par un assesseur du RN !

Les Réunionnais ont eu plus de courage que les maires et leaders de parti politique et candidats rejetés au premier tour qui ont eu la lâcheté de ne pas se positionner pour des motifs dérisoires de politique politicienne. Par leur silence assourdissant et coupable, par leur refus de faire front républicain, ces gens-là se sont rendus complices de l’extrême droite.

La gauche est en tête, dans la continuité des élections précédentes : les régionales de 2020, législatives de 2022, élections européennes de 2024 et aujourd’hui pour ces élections législatives.

Ce soir nous fêtons l’unité des Réunionnais, l’unité autour des valeurs de progrès, de liberté d’égalité et de solidarité. La Réunion est définitivement du côté du progrès ! Elle porte en son cœur les bienfaits du Conseil National de la Résistance, avec ses piliers essentiels que sont la Sécurité Sociale, les Services publics de la Santé, de l’Éducation, de la Justice, la défense de l’Agriculture, de la Pêche, la liberté d’entreprendre, la liberté de la presse et des audio-visuels publics que l’extrême droite destine au privé !

Seul, le Nouveau Front Populaire est garant de tous ces droits conquis de haute lutte ! Avez-vous déjà vu un candidat du Rassemblement national, quelque soit le moment, quelque soit le problème, avez-vous déjà vu un candidat du RN défendre les droits de nos aînés, des jeunes, des femmes, des planteurs, des dockers, des pêcheurs…Jamais !

Nous avons bien entendu le besoin de changement que vous avez exprimé dans les urnes et les députés que vous avez élus ce soir, travailleront à répondre à vos attentes. Oui une politique sociale et économique ambitieuse est possible. Elle est réclamée par l’ensemble des Outre-mer qui ont été oubliés, non reconnus dans leurs spécificités. Sous Macron, nous avons connu 8 ministres des Outre-mer ! c’est vous dire le chaos ! Dans les Outre-mer, aucun candidat d’extrême droite n’a été élu ! La gauche est largement devant ! D’autres échéances nous attendent, les municipales dans deux ans, en 2026.

Un vent de solidarité s’est levé ce soir et nous le porterons dans chaque commune. Je ne terminerai pas sans remercier toutes celles et ceux qui ont permis cette belle mobilisation réunionnaise face au danger extrême de l’extrême droite. Merci aux militants qui ont concouru à faire vivre la démocratie ! merci à toutes les personnes qui se sont dévouées pour tenir les bureaux ! Merci aux électrices et électeurs qui se sont rendus aux urnes pour que vive la liberté, l’égalité, la fraternité, la sororité ! Je vous remercie.

- Cyrille Melchior, président du Département

La démocratie s'est exprimée ce 7 juillet 2024 dans le cadre des législatives anticipées. Le taux de participation record enregistré ce jour illustre l’intérêt que les citoyens ont porté pour cette élection. J'adresse mes félicitations aux candidats que les Réunionnais ont choisis, pour porter leur voix au sein de l'Assemblée nationale.

J'attire l'attention de tous, sur la nécessité de travailler de concert dans l'intérêt de La Réunion, car les défis qui nous attendent sont immenses.

Il est tout aussi important de maintenir coûte que coûte, la cohésion et la solidarité aussi bien sur le plan national qu'à l'échelle locale, tout en poursuivant les efforts que nous avons engagés dans divers domaines tels que l’accompagnement des plus fragiles (notamment en matière de rattrapage des structures d'accueil des personnes âgées et des personnes en situation de handicap) ; la lutte contre la cherté de la vie et la précarité ; l'accompagnement de notre jeunesse via l'insertion et l'éducation ; le soutien au tissu économique local ; la lutte contre les violences intrafamiliales ou encore les efforts déployés en faveur de l'agriculture et de l'habitat. Les Réunionnais doivent pouvoir compter sur le soutien des députés pour les défendre et faire avancer ces projets, en partenariat avec toutes les collectivités de l'île.

Je veillerai, pour ma part, à ce que les futurs ministres entendent et comprennent nos priorités.

- Juliana M'Doihoma, maire de Saint-Louis

Nous arrivons ici au terme des deux centralisations par lesquelles notre commune était concernée, pour la circo 7 à Saint-Louis et la circo 3 à la Rivière.

Comme vous le savez, ce scrutin était aussi inattendu qu’important, avec des enjeux majeurs pour l'avenir de notre territoire, tant au niveau local qu’au niveau national.

Le choix était toutefois limité – encore plus pour ce 2nd tour – et l’un des constats à ne pas négliger, c’est cette abstention qui reste élevée : 63% d’abstention sur l’ensemble de ville.



On a deux circos sur lesquelles il n’y a pas eu les mêmes dynamiques. D’un côté, à la Rivière, la montée du Rassemblement national s’est confirmée avec un score très serré face au candidat du Nouveau Front Populaire qui ne gagne qu’avec seulement 3 voix d’avance.

De l’autre côté à Saint-Louis, ce sont finalement celles et ceux qui ont souhaité une autre France que celle du Rassemblement national qui ont porté leur choix dans les urnes sur Perceval Gaillard. Il y a donc clairement sur la 7ème au niveau de Saint-Louis, une dynamique de vote républicain qui a contribué à la victoire du candidat du nouveau front populaire sur le territoire.



Maintenant, on reste dans l’attente des résultats plus globaux au niveau national, avec une attention particulière sur l’émergence ou non d’une majorité absolue qui sera amenée à gouverner le pays demain.

Je salue l’ensemble des parlementaires réunionnais élus ce soir. J’espère que l’intérêt de La Réunion sera – quoi qu’il arrive – toujours prioritaire à leurs yeux, plutôt que les intérêts partisans.

- Imrhane Moullan, opposant citoyen à Saint-Pierre

J’adresse mes félicitations républicaines à la députée saint-joséphoise Emeline K/Bidi dont le score ce soir dans la 4ème circonscription de La Réunion est sans appel.

Moi qui a été le 1er et le seul candidat à avoir sans l’once d’une hésitation pris mes responsabilités et immédiatement appelé au soir du 1er tour à un front républicain, j’observe avec satisfaction que les électeurs de la 4ème circonscription sont en très grande majorité des républicains responsables et des démocrates sincères !



Je note la double et lourde défaite de Michel Fontaine qui, après avoir vu son éternel second et candidat David Lorion perdre sans surprise au 1er tour, échoue lamentablement malgré tous ses vains efforts pour favoriser « en misouk » l’extrême-droite dans l’entre-deux tours …



Nul doute que la conseillère municipale de Saint-Joseph et députée réélue va désormais se consacrer pleinement au mandat national que la grande majorité des électeurs de la circonscription - y compris ceux de Saint-Pierre - lui ont à nouveau confié.

Son résultat l’oblige à honorer sa mission et s’investir corps et âme à l’Assemblée Nationale, sans dispersion possible.



Les Saint-Pierrois doivent eux désormais se préoccuper sérieusement de l’avenir de Saint-Pierre, une commune historiquement de Droite.

- Anne Chane-Kaye-Bone, candidate pour la plateforme de gauche lors du 1er tour

Les urnes ont rendu leur verdict, ce soir, et j’en prends acte. Mais l’effusion de joie d’une élection ne doit pas faire oublier les soucis qui minent le quotidien de nos concitoyens. Le moment est grave et doit nous inciter à davantage d’écoute et d’humilité face à ce scrutin historique.

Que dire aux électeurs qui n’y croient plus et qui ont voté pour “un changement” ? À ceux qui nous ont dit “Nou la essaye la droite, nou la essaye la gauche, la pa marshé, allon change un coup”.

Ces mêmes électeurs qui ont le sentiment d’être bernés élection après élection. Qui ont le sentiment, ce soir, que les mêmes sont encore et toujours là et que la digue républicaine n’est finalement là que pour maintenir ceux qui sont déjà en place.

Cette défiance significative de nos électeurs doit nous alerter sur la fracture politique et sociale qui touche actuellement l’ensemble de notre pays.

Aux électeurs qui ont exprimé leur colère et leur ras-le-bol lors de ce scrutin : je voudrais dire que je comprends et j’entends cette profonde désillusion et cette exigence exprimée à l’égard de toute la classe politique.

A tous les électeurs de la 5è circonscription, à tous les républicains qui ont utilisé leur droit de vote dans l’espoir de construire un monde meilleur demain, je vous souhaite à tous de rester mobilisés et vigilants.

Pour ma part, je prendrai pleinement ma part de responsabilité et resterai vigilante afin de porter les sujets majeurs qui minent actuellement le quotidien des classes populaires et moyennes, tel que la vie chère, l’insécurité, le pouvoir d’achat et le logement.

Ensemble, continuons à être des citoyens engagés pour que chacun puisse trouver sa place dans notre société.

Trouver des solutions réunionnaises aux problèmes réunionnais doit rester collectivement notre boussole afin de permettre à notre population d’accéder à un cadre de vie sécurisé, à un logement décent et de pouvoir vivre de leur travail à leur juste valeur.