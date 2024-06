Pensions, allocations et salaires revalorisés pour les candidats de la 4ème circonscription

Suite de notre tour d'horizon des programmes des candidats pour les élections législatives anticipées. Le premier tour aura lieu le dimanche 30 juin et le second tour le 7 juillet. C'est dans la 4ème circonscription que nous sommes allés examiner les programmes (Photo rb/www.imazpress.com)

Cette commune regroupe les cantons de : Petite-Ile, Saint-Joseph I, Saint-Joseph II, Saint-Pierre I, Saint-Pierre II, Saint-Pierre III, Saint-Pierre IV

Selon les chiffres de l'Insee de 2022, 108.575 personnes étaient inscrites sur les listes électorales.

La députée sortante est Emeline Kbidi.

Lors de ces élections, ils seront six candidats.

- Martine Dijoux/Yann Soler (Debout La France)

- Emeline Kbidi/Jean-Bernard Maratchia (Nouveau Front populaire)

- Serge Latchoumanin/Valency Laplagne (Extrême gauche)

- David Lorion/Emmanuelle Mussard (Divers droite)

- Imhrane Moullan/Sylvie Voula (Divers droite)

- Jonathan Rivière/Marie Chamand (Rassemblement National)

- Pensions, allocations et salaires revalorisés -

Pouvoir d'achat, revalorisation des retraires sont au cœur du programme de la députée sortante, Émeline K/Bidi.

Un avis partagé par son concurrent, Serge Latchoumanin qui lui aussi souhaite augmenter les salaires, les pensions et allocations, le tout s'adaptant au rythme de l'inflation.

Martine Dijoux souhaite également l'indexation sur l'inflation des retraites et des salaires et même une hausse du salaire de 8% soit "un 13ème mois grâce à la baisse des charges salariales".

Elle ajoute vouloir : "la suppression totale de la TVA sur les denrées "vitales" : le riz, les grains, les fruits, les légumes, l'eau. D'autant plus si elles sont produites à la Réunion. En effet, il est inacceptable que des denrées qui nous permettent de vivre soient soumises à une taxe. D'ailleurs, même les plus pauvres la subissent cette taxe".

"Revaloriser le RSA, le Smic, l'AAH, proposer des revenus étudiants avec un minimum de 800 euros par mois, augmenter le salaire net de tous ceux qui gagnent moins de 2.000 euros par moi" pour le candidat Imrhane Moullan, aligné sur la ligne directrice de Nathalie Bassire.

Lui aussi souhaite "exonérer d'impôts et charges les heures supplémentaires et les primes", "baisser les impôts sur le revenu pour tous, les supprimer pour les moins de 30 ans, plafonner les prix des carburants, du gaz, de l'électricité, encadrer les prix des biens et services de première nécessité".

Soutenir le pouvoir d'achat c'est aussi ce que souhaite Jonathan Rivière, tout comme la baisse des factures d'électricité, de gaz ou encore de fioul.

Imrhane Moullan prône également soutenir "une grande loi-programme de développement pour La Réunion sur 10 ans, afin de valoriser nos atouts, relancer le BTP local, construire des logements en nombre suffisant, les infrastructures routières, scolaires, sportives et culturelles nécessaires, et tendre vers les objectifs d’autonomie alimentaire et énergétique, tout en protégeant notre patrimoine naturel et culturel, notre identité réunionnaise".

- La sécurité comme cheval de bataille -

La sécurité est également un point commun des programmes de la 4ème circonscription.

Si David Lorion souhaite se battre contre les injustices pour un mieux vivre au quotidien et la sécurité de chacun, Jonathan Rivière veut lui mettre fin au laxisme judiciaire à l'égard des délinquants et des criminels.

Le candidat souhaite réduire l'immigration et expusler les délinquants étrangers.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com