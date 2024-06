Réguler les prix et créer davantage d'emploi... les mesures des candidats de la 7ème circonscription

Suite et fin de notre tour d'horizon des programmes des candidats pour les des candidats en lices pour les législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet. Nous terminons notre grand tour la 7ème circonscrption (Photo rb/www.imazpress.com)

Cette commune regroupe les cantons de : Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Leu I, Saint-Leu II, Saint-Louis I, Saint-Paul IV, Saint-Paul V, Les Trois-Bassins

Selon les chiffres de l'Insee de 2022, 117.900 personnes étaient inscrites sur les listes électorales.

Le député sortant est Perceval Gaillard.

Lors de ces élections, ils seront dix candidats.

- Karim Juhoor/Lucette Palas (DVG)

- Isaline Tronc/David Aipar (DVG)

- Thierry Robert/Murielle Zitte (DVC)

- Jean-Luc Payet/Xavier Lapierre (Extrême gauche)

- Sandrine Moukine/Bruno Valéama (Debout La France)

- Nathalie De Boisvilliers/Stéphane Chen-Tzu-Kuong (Reconquête)

- Richelain Catherine/Marie-Line Bègue (DIV)

- Cyrille Hamilcaro/Line Baillif (DVD)

- Perceval Gaillard/Geneviève Payet (Nouveau Front Populaire)

- Jean-Luc Poudroux/Nicolle Crollard (Rassemblement National)

- Rendre aux citoyens leur "niveau de vie" -

Bloquer les prix des produits de première nécessité est un terme redondant à tous les programmes cette année. Que cela soit pour l'alimentation, l'énergie ou encore les carburants comme l'avance le député sortant, Perceval Gaillard.

La hausse du Smic également fait partie des programmes des candidats. Pour Perceval Gaillard, ce dernier devrait passer à 1.600 euros nets, ainsi que hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires.

Jean-Luc Payet souhaite lui aussi une augmentation des salaires, pensions et allocations.

Sandrine Moukine souhaite également l'indexation sur l'inflation des retraites et des salaires et même une hausse du salaire de 8% soit "un 13ème mois grâce à la baisse des charges salariales".

C'est aux factures qu'il faut toucher pour le candidat Jean-Luc Poudroux.

Pour Thierry Robert, le principal est "de ne plus être dans le rouge le 10 du mois". Lui aussi souhaite augmenter le Smic et mettre en place une retraite à 1.200 euros minimum.

Selon Karim Juhoor, il faut élargir l'application de la loi Lurel sur le blocage des prix sur les produits on alimentaires.

Mais également supprimer l'octroi de mer sur les produits non originaires de La Réunion avec une participation de l'État pour compenser le manque a gagner des collectivités.

Pour Isaline Tronc, "il faut rendre aux citoyens leur niveau de vie" en contrôlant les marges et en mettant en place une compensation de l'État par des surcoûts de transport de denrées et produits essentiels aux citoyens.

Afin d'aider les familles, Cyrille Hamilcaro propose la régulation des prix des produits de première nécessité mais aussi l'école gratuite pour tous ainsi que la défiscalisation totale des dépenses parentales liées aux études des enfants.

- Créer plus d'activités et d'emplois -

Sur la question de l'emploi, Isaline Tronc souhaite faciliter l'accès à l'emploi des familles monoparentales et en situation de précarité.

Thierry Robert soutient lui l'emploi pour les TPE, PME et artisans.

Lancer un plan d'industrialisation, c'est ce que propose Karmi Juhoor. Cela pour lutter contre le chômage de masse en investissant dans les services d'aides à la personne et dans la préservation de l'environnement.

Il souhaite également la mise en place d'un crédit d'impôt pour tout nouvel emploi d'un chômeur de longue durée.

De son côté, Cyrille Hamilcaro veut libérer les énergies économiques et créer plus d'activités et d'emplois. Cela en instaurant une créolité économique, en libérant l'utilisation de l'argent liquide pour relancer la croissance et favoriser l'emploi.

Mais également en favorisant la création d'un revenu minimum universel avec un contrat social d'activité.

- Un droit à un logement pour tous -

Un logement pour tous, c'est également ce que demandent les candidats en majorité.

Thierry Robert annonce qu'il votera pour toutes les lois permettant de construire les 30.000 logements sociaux manquants à La Réunion et renforcera la rénovation des logements, tout en limitant la spéculation des prix.

Pour Isaline Tronc, il faut faire du droit au logement une réalité avec des logements décents.

- Renforcer les effectifs des forces de l'ordre -

Sur la sécurité, Perceval Gaillard souhaite renforcer les effectifs de la police.

Thierry Robert avance également cette idée en arguant voter les mesures augmentant les moyens de la gendarmerie, de la police nationale et municipale afin que l'ordre soit maintenu et que la justice puisse faire son travail avec de vraies sanctions rapides.

Jean-Luc Poudroux prône lui la fin du laxisme judiciaire à l'égard des délinquants et des criminels.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com