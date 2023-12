Le Port : le Parc boisé accueille le tout premier festival du climat

Le vendredi 8 décembre 2023, à l'occasion de la Journée mondiale du climat, le lycée Léon de Lépervanche avec le soutien de la cité éducative et la ville du Port a organisé le tout premier festival climatique au Parc boisé du Port. Plus de 500 écoliers, collégiens et lycéens portois ont assisté à l'événement. Un défilé, des stands, des ateliers interactifs, la présentation de leurs projets, la sensibilisation et des discussions collectives ont été pensés afin de les confronter aux enjeux de l'éducation au développement durable (EDD)