Cyclone Chido : la Fondation de France a déjà collecté 23 millions d'euros pour Mayotte

Un "élan de solidarité hors norme". Deux semaines après le passage du cyclone Chido, qui a dévasté l’archipel de Mayotte, la Fondation de France annonce ce vendredi 27 décembre 2024 avoir collecté au total 23 millions d’euros de dons. L’organisation indique qu’un tel niveau de générosité est inédit. "C’est le plus gros démarrage de collecte d’urgence en si peu de temps à la Fondation de France", a déclaré Alexandre Giraud, directeur de l’action philanthropique.

Dans un communiqué, la Fondation de France a détaillé la manière dont elle s’apprête à répartir la somme collectée. "La Fondation de France a décidé de soutenir un collectif de plusieurs associations organisant l’accès aux besoins de première nécessité : distribution de kits d’hygiène, de filtres de décontamination de l’eau, nettoyage des latrines et réparation des systèmes d’évacuation des eaux usées, fourniture de moyens d’abris aux populations les plus vulnérables", explique-t-elle.

L’organisation annonce également soutenir l’association Médecins du monde "pour répondre, dans un premier temps, aux besoins d’urgence".

"Après la phase de secours et d’urgence immédiate, la Fondation de France interviendra pour faciliter la reconstruction et le retour à une vie quotidienne normale des personnes les plus fragiles", assure également l’organisation.

- 1,5 million d'euros récoltés par la Protection civile -

D'autres associations se sont mobilisées au moment de la catastrophe. La fédération nationale de la Protection civile a récolté 1,5 million d'euros, Médecins du monde en était à 340.000 euros de dons dimanche dernier et le Secours catholique fait part d'une somme d'environ 300.000 euros, selon les informations de Mayotte la 1ère.

La Croix Rouge française n'avance, pour sa part, aucun montant, mais rappelle qu'elle a envoyé 80 renforts, en plus des hommes et des femmes déjà sur place.

⛑️ Des soignants de Médecins sans frontière ont installé une clinique mobile dans un bidonville de Mayotte, durement frappé par le cyclone Chido #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/bImrYqgWVq — Agence France-Presse (@afpfr) December 26, 2024

Près de 100 tonnes de matériels d’urgence ont également été envoyées par l’organisation depuis La Réunion.

