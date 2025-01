À Mayotte, pas de rentrée des enseignants "avant la semaine prochaine", annonce Élisabeth Borne

La rentrée scolaire a été reportée à Mayotte à cause du passage de la tempête Dikeledi. Elle n’aura pas lieu avant la semaine prochaine, au plus tôt, pour les enseignants ; et ultérieurement pour les enfants, a fait savoir lundi 13 janvier la ministre de l’éducation, Élisabeth Borne.

"Nous avons pris, avec le premier ministre, la décision de reporter la rentrée administrative. Celle-ci ne pourra [sur]venir, dans le meilleur des cas, avant la semaine prochaine", note Élisabeth Borne dans un courrier adressé lundi au personnel de l’académie de Mayotte, dont l’Agence France-Presse a obtenu copie. La rentrée des élèves de Mayotte aura lieu après celle des enseignants, sans date annoncée pour l’instant.

Mayotte est à nouveau frappé par la tempête Dikeledi.



Face à cette situation exceptionnelle et après échange avec le Premier ministre, j'ai décidé de reporter la rentrée administrative.



Notre priorité est la sécurité des personnels de l’académie de Mayotte.



Nous sommes… pic.twitter.com/UQB5xWuLnh — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) January 13, 2025

La rentrée des enseignants et du personnel des établissements scolaires avait, jusqu’à présent, été retardée d’un jour à mardi en prévision du passage de la tempête Dikeledi, et au 20 janvier pour les élèves. "La tempête Dikeledi vient une nouvelle fois d’éprouver votre résilience alors que vous vous remettiez à peine des dégâts causés par le cyclone Chido", écrit la ministre.

Rentrée scolaire : La rentrée administrative aura lieu "la semaine prochaine", tandis que "l'accueil des élèves débutera "à compter du 27 janvier sans doute", annonce Manuel Valls. "70 % des salles de classe du 1er et 2nd degré devraient être disponibles."

Le report de la rentrée administrative entend laisser aux enseignants du temps pour "faire face aux conséquences personnelles de cet événement climatique et pour préparer au mieux un premier accueil dans les écoles et les établissements", détaille Élisabeth Borne.

Certaines écoles ont subi de nouveaux dégâts à cause du passage de la tempête, et il leur faudra "préparer un plan de reprise propre à leur établissement, puis communiquer aux parents et, dans un second temps, accueillir les élèves", explique-t-on au cabinet de la ministre.

#Mayotte en ce moment dans un collège. pic.twitter.com/GrCGpmnxAm — Syndicat des Directrices et Directeurs d'École (@s2de2021) January 12, 2025

-Un report "logique" -

"La décision n’est pas prise, mais nous sommes en train d’étudier (…) le décalage de la rentrée administrative (…) sans doute à lundi prochain, et de la rentrée scolaire de quelques jours, le 27 janvier", a déclaré lundi Manuel Valls, ministre des outre-mer, lors d’une audition devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, Élisabeth Borne a prévu de retourner à Mayotte "dans les semaines qui viennent", précise-t-on à son cabinet, même si une date n’est pas encore fixée.

L’académie de Mayotte emploie un peu plus de 10.000 personnes, dont plus de 8.000 enseignants. Sophie Vénétitay, secrétaire générale du syndicat SNES-FSU, qualifie le report de la rentrée de "logique". "Il faut vraiment que le ministère s’appuie sur les réalités de terrain plutôt que de s’arc-bouter sur une date comme cela était le cas il y a quelques semaines", estime-t-elle dans une réaction à l’Agence France-Presse.

"Il va maintenant falloir définir une méthode précise et rigoureuse : visite des établissements, protocole de sécurité… S’il est évident que les élèves ne doivent pas rester trop longtemps loin de l’école, la rentrée ne peut se faire que de manière sécurisée" et il faut aussi "prendre en compte l’état de santé mentale des collègues", dont beaucoup sont épuisés, moralement et physiquement, ajoute Mme Vénétitay.

Sur les 117.000 élèves, 76 sont toutefois "partis" poursuivre leur scolarité dans l’Hexagone ou à La Réunion, a déploré M. Mikulovic.

