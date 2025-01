"Zartis Solidèr ek Mayotte" : une journée d’art et de solidarité au Vieux Domaine

Ce vendredi 3 janvier 2025, de 9h à 18h, l’art et la solidarité s’unissent au Vieux Domaine à la Ravine des Cabris (Saint-Pierre) pour une journée au profit de l’association UNIR pour Mayotte. Cet événement unique, intitulé Zartis Solidèr ek Mayotte, rassemblera artistes, poètes, musiciens et passionnés dans un élan de soutien et de générosité. (Photo photo www.imazpress.com)

Cet événement "est une opportunité de contribuer à une cause noble tout en découvrant ou redécouvrant les trésors artistiques de La Réunion" indique l'organisation.

- Une programmation riche et diversifiée au Vieux Domaine -

Tout au long de la journée, une vingtaine d’exposants proposeront peintures, sculptures et autres créations artistiques.

Parmi eux, vous pourrez découvrir les œuvres des talents suivants :

- Collectif Kolkol

- Cédric Padré

- Emmanuelle Peters

- David Nativel

- Martine Guéguen

- Nykoletta Be

- Sacha Bedan

- Tydanyel Fonnkèr

- Gabriele Victoire

- Ceka Lafaille

- Prisca Hoareau

- Rose-Anette Lorion

- Mikaele Maillot

L’après-midi sera dédiée à un Kabar Ek Fonnkèr.

Côté musical, des artistes renommés enchanteront le public.

- Ziskakan,

- Joël Manglou,

- Gilles Lauret,

- Karl Lauret,

- Jad’,

- Karolyn Paenseum,

- Mü

Avec des moments forts où les mots et la musique se mêleront dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Avec les Fonnkèrzèïrs présents

- Thierry Bertil

- Babou B'Jalah

- Annie Grondin

- Malika Chapelain

- Loran Dalo

- La solidarité avant tout pour Mayotte -

L’entrée, fixée à 10 euros, ainsi que les fonds récoltés lors de la vente des œuvres, seront intégralement reversés à l’association UNIR pour Mayotte.

"Ensemble, soutenons Mayotte et célébrons l’art sous toutes ses formes."

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com