Air Austral annule ses vols de/vers Mayotte jusqu’au 31 décembre inclus

Air Austral a reçu une actualisation par NOTAM (Message d’information aéronautique délivré par les autorités) de la fermeture de l’Aéroport Marcel Henry de Mayotte aux vols commerciaux, et ce jusqu’au mardi 31 décembre inclus. Dans le respect des directives émises par l’État, Air Austral se voit contrainte d’ajuster ses opérations en conséquence et d’annuler tous ses vols de/vers Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Nous comprenons l’impact que ces mesures peuvent avoir sur nos passagers. Nous les invitons à ne pas se présenter à l'aéroport, et à bien vouloir prendre contact avec la compagnie ou leur agence de voyage habituelle pour le suivi de leur réservation.

Air Austral reste plus que jamais à leurs côtés et les remercie pour leur compréhension dans cette situation inhabituelle et indépendante de sa volonté.

- Air Austral mobilisée dans le cadre du "Pont aérien" -

Dès l’annonce de la fermeture de l’aéroport de Marcel Henry aux vols commerciaux de et vers Mayotte, des suites du passage du cyclone Chido, Air Austral s’est mobilisée aux côtés des autorités pour permettre en cas de besoins, l’approvisionnement de l’île en produits sanitaires et alimentaires, le transfert de personnels de santé, de secouristes, mais également l’organisation d’évacuations sanitaires.



Dans le cadre du pont aérien mis en place en substitution des vols commerciaux suspendus, Air Austral, sous contrat d’affrètement, est chargée d’assurer à cet effet depuis le 16 décembre 2024, plusieurs rotations par jour entre La Réunion et Mayotte, et certains vols long-courriers entre Paris et La Réunion.



Air Austral tient à rappeler que les priorités d’emport fret, ainsi que la liste dérogatoire des personnes autorisées à embarquer sur les vols programmés par la compagnie (personnel soignants, militaires…) sont exclusivement définies par l’Etat.

Dans ce contexte difficile, Air Austral est plus que jamais mobilisée aux côtés des mahoraises et mahorais.

- Mesures commerciales en vigueur -

- Modification sans frais pour un report de voyage jusqu’au 28 février 2025 (sous réserve de disponibilité dans la même classe).

- Modification sans pénalités pour les voyages reportés au-delà du 1er mars 2025, avec réajustement tarifaire si nécessaire.

- Changement de destination possible sans pénalités, avec ajustement tarifaire applicable, dans un délai d’un an après l’émission du billet.

- Emission d’un avoir valable un an, remboursable s’il n’est pas utilisé avant expiration.

- Remboursement intégral sans frais selon les procédures habituelles.