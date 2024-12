Mayotte : le centre opérationnel zonal et la cellule d’information au public tournent à plein régime

Le cyclone Chido a causé des destructions majeures à Mayotte, nécessitant la mobilisation de moyens exceptionnels depuis La Réunion. Ce jeudi 19 décembre 2024, une visite officielle a permis de présenter le rôle crucial des dispositifs activés pour gérer cette crise sans précédent. C'est le cas du centre opérationnel zonal et de la cellule d’information au public de La Réunion, en place respectivement depuis jeudi et samedi dernier. (Photos : rb/www.imazpress.com)

Lors de cette visite organisée par la représentation de l'État, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a souligné l’importance du centre opérationnel zonal (COZ), qui coordonne les opérations de soutien à Mayotte.

"Le COZ est au cœur des actions menées en réponse à cette catastrophe, a expliqué d'emblée le préfet. Nous voulons mettre en lumière le travail remarquable des femmes et des hommes mobilisés dans cette gestion de crise. Leur dévouement permet un fonctionnement efficace face à une situation hors norme", a-t-il conclu.

- Une demande toutes les minutes à gérer -

Le chef d’état-major interministériel de la zone, Éric Faure, a lui détaillé les missions du COZ, actif depuis le 12 décembre. "Nous planifions et engageons des moyens depuis la métropole et La Réunion. Deux éléments essentiels sont à l’œuvre : un pont aérien et un pont maritime. Le bateau CMA CGM, chargé d’équipements essentiels, est parti hier. Nous gérons aussi les informations arrivant en continu, au rythme d’une demande par minute." Écoutez:

Selon lui, la priorité actuelle est triple : garantir l’alimentation, rétablir les dispositifs sanitaires, et restaurer les réseaux de communication pour l’électricité et l’eau. Il a également évoqué les défis liés à l’insularité et à la logistique, notamment la réhabilitation de la piste courte à Mayotte.

- La cellule d’information au public en soutien à la population -

Faouzia Mroivili, responsable de la cellule d’information au public (CIP), a décrit les efforts déployés pour répondre aux nombreuses demandes des populations affectées et de leurs proches 24h/24. "La cellule, mise en place dès l’alerte rouge, fonctionne 24h/24 grâce à une trentaine de volontaires formés. Notre rôle est d’accompagner les Mahorais pas à pas, en répondant à leurs besoins et en luttant contre les fausses informations." Regardez :

Depuis samedi, la CIP a traité environ 2.500 appels, principalement liés à la recherche de proches, aux demandes de rapatriement sanitaire et à l’approvisionnement en eau. Des agents parlant le shimaorais ont été mobilisés pour répondre au plus près des besoins des Mahorais, qu’ils soient sur place, à La Réunion, ou en métropole.

"Même si la CIP est délocalisée, nous restons connectés à la réalité du terrain grâce à des intervenants connaissant parfaitement Mayotte," a précisé Faouzia Mroivili.

- Pas de rapatriement pour l'heure -

Face à l’ampleur des dégâts, les autorités insistent sur "la priorité accordée aux 300 000 habitants de Mayotte", avec des "efforts concentrés sur leur sécurité et leur bien-être", a rappelé le chef d'état-major. Concernant les demandes de rapatriement vers l'hexagone, notamment pour des départs définitifs de l'île, "ce n'est pas la priorité" tant que les vols commerciaux ne sont pas rétablis.

Le préfet Patrice Latron a conclu en rendant hommage "à ceux qui souffrent et à ceux qui, par leur engagement, permettent de répondre à cette crise avec efficacité."

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com