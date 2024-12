Chido : les représentants de l'hôtellerie-restauration envoient des bouteilles à Mayotte

Suite au passage du cyclone Chido qui a dévasté l’île de Mayotte, l’Umih (Union des métiers de l’hôtellerie restauration) et la Source des Abatilles, annoncent l’envoi gratuit de plus de 200.000 bouteilles d'eau à destination de l'île dévastée. Nous publions ci-dessous le communiqué

Cet envoi a quitté Arcachon pour rejoindre l’île de Mayotte par avion-cargo. L’acheminement et le transport sont coordonnés par la cellule interministérielle de crise de Mayotte.

- Un soutien rapide face aux conséquences du cyclone Chido -

Le cyclone Chido a gravement endommagé les infrastructures locales, entraînant une rupture d'approvisionnement en eau potable pour une grande partie de la population. Face à cette situation d’urgence, l’Umih et ses départements, ont décidé de mobiliser ses ressources pour apporter un soutien immédiat à la population mahoraise.



Laurent Barthélémy, président National Umih saisonnier, déclare : "notre syndicat a toujours été un acteur de solidarité en temps de crise. Ce geste témoigne de notre volonté de soutenir l'île, sa population et le département Umih Mayotte dans cette situation de tension exceptionnelle."



Hervé Maudet, directeur Général de la Source des Abatilles, ajoute : "face aux dégâts du cyclone, il nous a semblé naturel d’apporter notre aide. Bien que l'envoi ne résolve pas la situation à long terme, chaque action compte et permet de soulager immédiatement les habitants de Mayotte en attendant des solutions durables."



Franck Chaumès, président National Umih restauration, conclut : "nous sommes tous engagés à l'Umih au côté de notre président Thierry Marx pour venir au soutien des Mahorais dans cette période difficile. L'ensemble des Umih départementales, chacune à son niveau, a répondu aussitôt favorablement pour accompagner le financement de cette démarche. Ce geste est une réponse rapide et opérationnelle à un besoin urgent. Nous espérons qu’il apportera un peu d’aide et de réconfort à ceux qui en ont besoin."