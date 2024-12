Cyclone Chido : création d’un "fonds de solidarité des Régions pour Mayotte"

Le 13 décembre, Mayotte a été frappée de plein fouet par le cyclone Chido, le plus violent de la région depuis un siècle. Les dégâts sont considérables pour l’ile et pour ses habitants (Photo : AFP)

Les Présidentes et Présidents de Région souhaitent faire part de leur solidarité à toutes les Mahoraises et les Mahorais, et exprimer leurs pensées pour les victimes de ce terrible événement.

Ils ont acté en urgence, ce jour, la création d’un « fonds de solidarité pour Mayotte », qui sera abondé par les Régions, afin de contribuer à l’aide d’urgence et à la reconstruction rapide de l’ile. Les fonds pourront notamment être débloqués au profit du Conseil Départemental de Mayotte, pour contribuer aux différents besoins constatés localement. Ils pourront également être fléchés vers les différents acteurs œuvrant sur place.

La Commission Outre-mer de Régions de France, présidée par Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion, sera par ailleurs chargée de coordonner le « fonds de solidarité pour Mayotte », et d’en assurer le suivi opérationnel.

Pour Carole Delga, Présidente de Régions de France, Présidente de la Région Occitanie : "La situation dramatique que vit Mayotte doit conduire à un très vaste élan de solidarité nationale. C’est notre devoir d’être aux côtés de nos concitoyens dans l’urgence. Toutes les Régions de France y prendront leur part, à travers ce fonds de solidarité, qui a vocation à contribuer en urgence et durablement à la reconstruction de l’ile."

Pour Huguette Bello, Présidente de la Commission Outre-mer de Régions de France, Présidente de la Région Réunion : "La France est riche de ses collectivités, ultramarines comme métropolitaines. Elle doit témoigner, comme pour tout le territoire national, d’un plein soutien lors de catastrophes naturelles et humaines. La Commission Outre-mer de Régions de France, dont Mayotte est membre, assurera un suivi opérationnel, dans le temps, de l’aide apportée".