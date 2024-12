Cyclone Chido : solidarité avec Mayotte

Chido a dévasté le département le plus pauvre de France. Pour le ministre de l’Intérieur, "il faudra des jours et des jours pour évaluer l’ampleur des pertes humaines et des dégâts matériels" (Photo : www.imazpress.com)

Devant l’ampleur de la catastrophe nationale, le Président de la République et le 1er Ministre ont annoncé leur venue à Mayotte. C’est de partout que la solidarité s’organise pour venir en aide aux centaines de milliers de sinistrés climatiques. Du local au national, cette tragédie humaine ne laisse personne indifférent.

Une des initiatives seraient de déclarer : "Mayotte, Grande cause nationale 2025" avec pour objectifs de garantir la sécurité des biens et des personnes, d’améliorer durablement les conditions de vie et de rendre le territoire plus résilient.

Cet élan de solidarité devra se poursuivre dans les mois qui viennent pour continuer à accompagner et aider nos compatriotes. Pour parer aux urgences et reconstruire Mayotte, des moyens humains, matériels et financiers conséquents sont à mobiliser pour éviter que dans un proche avenir se développe des tensions aux conséquences inimaginables.

Aussi, parce que le temps est à l’action, et à l’image d’autres collectivités :

1) La ville de Sainte-Suzanne, via son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) apporte une aide d’urgence à Mayotte.

2) En lien avec la Préfecture et l’UNCASS, le CCAS de la commune est mobilisée pour recueillir des denrées alimentaires non périssables pour la population résidente sur Mayotte.

3) À la Cinor et au Sidélec Réunion, en accord avec les communes membres, je vais proposer de débloquer, là aussi, une enveloppe financière exceptionnelle pour accompagner Mayotte.

Dans nos Pays d’Outre-mer et en particulier à La Réunion, nous sommes sensibles à ces évènements climatiques extrêmes d’autant que leurs conséquences sont dévastatrices pour nos populations et notre territoire.

Les îles sont en première ligne et nous devons anticiper, nous adapter et faire face ensemble dans la solidarité. Avec les autorités et acteurs, nous prendrons d’autres initiatives.

Maurice Gironcel