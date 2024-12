Ericka Bareigts toujours solidaire de Mayotte

En ce jour de deuil national, Ericka Bareigts poursuit son engagement pour que les Mahoraises et les Mahorais n’aient pas à subir, en plus du traumatisme lié au cyclone Chido, le traumatisme du déracinement, de la séparation des familles (Photo : www.imazpress.com)

En ce sens, aujourd’hui se sont tenues :

Une minute de silence en commémoration aux nombreuses victimes de cette tragédie. Une nouvelle fois, la maire de Saint-Denis et l’équipe municipale présentent leurs plus sincères condoléances et leur soutien à tous ceux qui ont perdu un proche, qui sont toujours à la recherche d’un disparu, qui sont au chevet d’un malade ou d’une personne blessée lors du passage du cyclone, dont la maison a été dévastée.

En mairie, une réunion avec plusieurs représentants d’associations de la communauté Mahoraise et de lieux de culte dans l’objectif de coordonner une collecte de dons sur le long terme, qui permettra d’envoyer à Mayotte le fruit de la solidarité dionysienne en fonction des besoins du territoire.

Une visioconférence durant laquelle se sont réunis la maire de Saint- Denis en tant que Vice-Présidente de l’UNCCAS, le président de l’UNCCAS, Luc Carvounas, les représentants de CCAS de France Hexagonale, les 17 maires des communes de Mayotte ou leurs représentants et le président de l’UDCASS Mayotte, Salim Saïd.

Les maires de Mayotte y ont exposé leurs difficultés face à la gestion de cette crise. Les élus de Mayotte ont remercié l’élan de solidarité des communes, des CCAS, des associations et des particuliers mais ont également exprimé leur incompréhension quant à la gestion de ces dons par l’État. Aujourd’hui, nombre de communes de Mayotte sont, après 10 jours, toujours dans l’attente de nourriture et d’eau pour assurer le ravitaillement des nombreux centres d’hébergement qui sont pleins.

L’ensemble des éléments très concrets et proches du terrain issus de cette réunion seront remis par Luc Carvounas au Premier ministre, au ministre des Outre-mer et aux ministres concernés.