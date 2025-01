Fin de mobilisation pour la reconstruction de Mayotte

Nous annonçons la fin de notre mobilisation illimitée, marquée par l’aboutissement de l’une de nos principales revendications : les évacuations demandées ont été réalisées avec succès pour permettre à des Mahorais volontaires de venir en aide à notre île. La dernière évacuation est prévue aujourd'hui à 14 heures, concrétisant ainsi l’engagement pris pour répondre à cette urgence (Photo : www.imazpress.com)

Nous saluons les mesures annoncées par le Premier ministre notamment en ce qui concerne la lutte contre les bidonvilles, l’immigration irrégulière massive, la mise en place des mesures d’urgences pour l’eau, l’électricité mais restons vigilants et exigeons des actions concrètes dans les plus brefs délais pour bâtir un Mayotte harmonieux et vivable oú l’on se sent en sécurité.

Le temps des paroles doit désormais laisser place aux actes, pour offrir à notre territoire les moyens de relever les défis auxquels il est confronté.

Nous tenons également à souligner le dialogue constructif mené avec les services de l’État à La Réunion. Ces échanges ont permis l'organisation des évacuations des Mahorais ayant manifesté leur volonté de contribuer activement au redressement de Mayotte.

Ce travail de concertation représente un premier pas vers une collaboration fructueuse entre la société civile et les institutions publiques. En cette nouvelle étape, nous réaffirmons notre engagement total pour Mayotte et appelons à l’unité et à la mobilisation de tous les acteurs afin de bâtir un avenir commun, porteur d’espoir et de prospérité.

Collectif Résistance Réunion Mayotte en Action