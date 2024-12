La Casud vote une motion demandant la suspension des taxes douanières vers Mayotte

Le Conseil communautaire de la Casud a voté à l'unanimité, ce mercredi 18 décembre 2024, une motion demandant au gouvernement la suspension des taxes douanières vis-à-vis des expéditions humanitaires vers Mayotte pendant la durée de la déclaration de la situation d’urgence dans l’île. Nous la publions ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Considérant la situation d’extrême d’urgence dans laquelle se trouve la population de Mayotte, Département français d’Outre-mer, après avoir été durement touchée par le passage du cyclone Chido ;

Considérant que, selon les premières estimations, plus de 100 000 personnes se trouvent dans la plus grande précarité, sans abri, ni eau, ni nourriture ;

Considérant que les risques élevés de crise sanitaire et de débordements sociaux peuvent venir s’ajouter à l’immense détresse qui frappe la population ;

Considérant la mobilisation exceptionnelle de nombreuses collectivités publiques et associations, de France hexagonale et d’Outre-mer, pour apporter à la population mahoraise une aide matérielle et de subsistance d’urgence dans cette situation catastrophique ;

Considérant l’élan de solidarité des collectivités territoriales réunionnaises, pour mobiliser dans les plus brefs délais des aides matérielles et pécuniaires, en dépit de leurs propres difficultés et dans un contexte financier national complexe ;

Considérant que le maintien, dans de telles circonstances exceptionnelles, des taxes douanières appliquées sur les produits et matériels destinés à aider les sinistrés de Mayotte est de nature à freiner cet élan de solidarité exceptionnel ;

Le Conseil Communautaire de la CASUD, réuni en séance plénière le 18 décembre 2024 :

- Demande au Gouvernement de suspendre les taxes douanières vis-à-vis des expéditions humanitaires vers Mayotte pendant la durée de la déclaration de la situation d’urgence dans l’archipel.

- Demande au Gouvernement de tout mettre en œuvre pour faciliter l’acheminement d’urgence des dons émanant des entités publiques et privées vers la population de Mayotte.

Motion adoptée à l’unanimité, le mercredi 18 décembre 2024, pour transmission à :

• Monsieur le Président de la République

• Monsieur le Premier Ministre

• Monsieur le Ministre de l’Intérieur

• Monsieur le Ministre de l’Économie, des Finances et de l'Industrie

• Monsieur le Ministre chargé des Outre-mer

• Monsieur le Préfet de La Réunion