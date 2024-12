La Région Réunion met en place un fonds de solidarité interrégional face à la tragédie à Mayotte

La Région Réunion a décidé de renforcer son soutien pour répondre à la crise humanitaire et sanitaire provoquée par le cyclone Chido. La situation dramatique à Mayotte, dévastée par le cyclone Chido, mobilise activement La Réunion à travers des actions multiples, coordonnées par les autorités locales et nationales. La solidarité s’organise autour de l’aide d’urgence, du soutien sanitaire et de la reconstruction à long terme. (Photo : Kwezi)

Ce lundi 16 décembre 2024, Huguette Bello, présidente du Conseil régional de La Réunion, a annoncé la mise en place d’un fonds de solidarité interrégional, en collaboration avec Carole Delga, présidente des Régions de France.

Plusieurs régions françaises ont déjà répondu à cet appel. Les fonds récoltés seront alloués en concertation avec le département de Mayotte pour répondre aux besoins les plus urgents.

- Appel à l’Europe et mobilisation locale -

En tant que présidente de la Conférence des régions ultrapériphériques, Huguette Bello a sollicité Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne, pour activer un fonds d’urgence dédié aux crises humanitaires.

Sur le plan local, la région a également pris contact avec la Plateforme d’intervention régionale de l’océan indien (PIROI) pour renforcer les capacités d’intervention sur le terrain. Une aide d’urgence régionale sera soumise à la commission permanente ce mercredi.

- Une réponse sanitaire renforcée -

La situation sanitaire critique à Mayotte a nécessité l’envoi de médecins par le CHU de La Réunion, mais les hôpitaux locaux saturés obligent à organiser des évacuations sanitaires.

Pour augmenter les capacités d’accueil, la Région mobilise des infrastructures telles que l’ancien hôtel Bellepierre, récemment acquis pour des projets de santé publique.

- Soutien logistique et aérien -

La compagnie régionale Air Austral participe également à l’effort de solidarité en renforçant les capacités de fret entre La Réunion et Mayotte. Des vols dédiés, adaptés aux conditions dégradées de l’aéroport de Dzaoudzi, sont coordonnés avec les autorités étatiques.

Au-delà de l’urgence, la Région s’engage à "soutenir la reconstruction d’un territoire gravement touché par cette catastrophe". Cette action s’inscrira dans une "stratégie de codéveloppement menée par La Réunion et ses partenaires".

