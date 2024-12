Le CHU de La Réunion en renfort à Mayotte suite au cyclone Chido

Suite aux dégâts majeurs causés par le cyclone Chido à Mayotte, le CHU de La Réunion poursuit sa mobilisation exemplaire pour soutenir le Centre Hospitalier de Mayotte et l’ensemble des professionnels sur place. Ce dimanche, 21 professionnels – médecins, chirurgiens et personnels soignants – ont rejoint Mayotte pour renforcer les équipes sur place, suite à un appel à volontaires lancé à la levée de l’alerte violette.

"Dès vendredi, quelques heures avant le passage du météore, le SAMU 974 dans sa mission de SAMU de zone a engagé d'emblée 4 personnels et un poste sanitaire mobile permettant la prise en charge immédiate de 25 victimes", rappelle le CHU. 3 personnels médicaux supplémentaires partiront demain.

"Actuellement, 22 professionnels médicaux et 27 paramédicaux sont recensés pour d’éventuels départs futurs, selon les besoins exprimés par les autorités et en complément de tous les moyens déployés depuis l’Hexagone", souligne le CHU.

"Cette mobilisation exemplaire du CHU, mais également du GHER et du CHOR témoigne d’une solidarité forte et coordonnée sous l’impulsion conjointe des deux ARS et des deux Préfectures. Ces efforts permettent de répondre avec efficacité à l’urgence sanitaire en mutualisant les ressources et les compétences des différents acteurs."

Parmi les matériels envoyés figurent également un hôpital modulaire de 30 tonnes mobilisé par la PIROI et 3 tonnes de fournitures médicales de première urgence pour soutenir les activités déportées sous tente au CHM, envoyées par le SAMU de La Réunion.

Face à la situation critique sur place, un pont maritime est en cours de mise en place entre La Réunion et Mayotte pour acheminer vivres et matériel nécessaires.

"Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des personnels hospitaliers volontaires qui se sont mobilisés en un temps record. Leur engagement illustre les valeurs de solidarité et de dévouement qui unissent les équipes hospitalières de nos territoires", écrit le CHU.

"Enfin, nos pensées les plus solidaires vont à la population mahoraise, durement touchée par cette catastrophe, ainsi qu’à nos collègues hospitaliers du CHM qui font preuve d’un courage exemplaire dans ces circonstances difficiles. Nous restons unis et engagés à leurs côtés."