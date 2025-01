Loi d’urgence pour Mayotte : le RN va amender le texte, car "il n’y a rien sur l’immigration" selon Marine Le Pen

La cheffe des députés du RN, en visite à Mayotte pour rencontrer des personnes sinistrées après le passage du cyclone Chido, a estimé ce lundi urgent de traiter la problématique de l’immigration dans la future loi, et que "les bidonvilles ne se reconstruisent pas".

L’examen prochain du projet de loi "d’urgence" pour la reconstruction de Mayotte, qui est attendu en conseil des ministres à la mi-janvier, promet quelques débats électriques à l’Assemblée nationale. Et pour cause : la cheffe des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, a déjà annoncé ce lundi, sur BFMTV, l’intention de son parti d’amender le texte "car il n’y a rien sur l’immigration", selon elle.

"Ce n’est pas uniquement une demande des élus du RN, mais d’élus de quasiment toutes les couleurs politiques".

Mayotte: Marine Le Pen affirme que le RN "va amender" le plan de reconstruction préparé par le gouvernement pic.twitter.com/NmokFDSx0Q — BFMTV (@BFMTV) January 6, 2025

- "Il y a un certain nombre de mesures à prendre" -

"L’urgence, et le Premier ministre l’a dit, c’est que les bidonvilles ne se reconstruisent pas", a-t-elle justifié. "Il y a un certain nombre de mesures à prendre et qui vont toucher à l’immigration, a-t-elle ajouté. Je sais que c’est un tabou, que c’est sacré, qu’il ne faut surtout pas aborder ce sujet-là. Et pourtant il va falloir l’aborder".

Pour la députée RN, "ce sujet est une des conditions du succès de la construction de Mayotte. Il ne s’agit pas de sa reconstruction (…) parce que Mayotte a été laissée totalement à l’abandon".

La leader du groupe RN appelle également à "supprimer le droit du sol et arrêter toute régularisation de clandestins". "Vous venez, vous êtes clandestins, vous ne pourrez pas être régularisé, il y a zéro chance", a-t-elle argumenté. L’objectif ? "Ne donner aucune raison aux Comoriens de venir".

Elle propose également de lancer une action diplomatique à l’égard des Comores et de ramasser les matériaux ayant servi à la construction des bidonvilles, pour éviter qu’ils soient reconstruits.

