Mayotte : les dons et versements (dans la limite de 1.000 euros) seront défiscalisés

Le samedi 14 décembre 2024, le cyclone tropical Chido a durement frappé Mayotte. Pour faire face à l’ampleur des destructions et venir en aide à la population, un appel exceptionnel à la générosité est lancé en complément du déploiement de l’action de tous les services de l’État mobilisés sur place. Le Premier ministre qui précise que les dons et versements effectués jusqu’au 17 mai 2025 ouvriront droit au taux majoré de 75%, dans la limite de 1.000 euros sur les impôts (Photo : Kwezi)

Pour apporter à Mayotte et à ses habitants une assistance rapide et à la hauteur des enjeux humanitaires et sanitaires, les dons et versements effectués à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’au 17 mai 2025, ouvriront droit au taux majoré de 75%, dans la limite de 1.000 euros.

Cela "au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique œuvrant sur place à fournir des repas gratuits à des personnes en difficulté, à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, ou à prodiguer des soins à des personnes en difficulté, à la suite du cyclone Chido", indique le Premier ministre dans un communiqué.

Cette annonce donnera lieu à une mesure rétroactive.

