Mayotte : la Banque des territoires débloque 600 millions d’euros pour financer la reconstruction

Dans le cadre du Plan "Mayotte debout" dévoilé le 30 décembre par le premier ministre, François Bayrou, en déplacement sur l’ile, la Banque des Territoires annonce l’ouverture d’une enveloppe de 600 millions d’euros pour soutenir la reconstruction de Mayotte, gravement touchée par le passage du cyclone Chido (Photo : Kwezi)

Autorisée par Eric Lombard, le ministre de l’Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, cette enveloppe, ouverte sur la ressource du Fonds d’épargne, "est destinée aux opérateurs publics locaux qui porteront les projets de reconstruction des infrastructures essentielles à Mayotte, notamment dans les domaines de l’aménagement, de l’eau, de l’électricité et du logement", indique la Banque des Territoires dans un communiqué.

Une mesure qui s'ajoute aux prêts garantis par l'État en faveur des particuliers.

Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des Dépôts déclare "avec ce dispositif d’urgence la Banque des Territoires démontre sa mobilisation pour accompagner la reconstruction de Mayotte, avec l’appui des pouvoirs publics locaux et de l’Etat, et participer au redressement rapide de l’ile afin de permettre aux habitants de vivre dignement".

- 25 ans pour rembourser la reconstruction de Mayotte -

Un différé total d’amortissement de cinq ans sera appliqué, permettant ainsi d’enjamber la période d’urgence et de favoriser une reconstruction rapide et qualitative.

À l’issue de cette période de cinq ans, durant laquelle aucun remboursement ne sera effectué, les prêts seront remboursés sur l’index du Taux du livret A (TLA) + 0,6%, pendant 25 ans. Ces caractéristiques exceptionnelles sont rendues possibles grâce au soutien de l’Etat qui apportera une garantie spécifique.

Ce dispositif d’ampleur s’inscrit dans le cadre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles "CATNAT".

Une fausse aide pour les opposants au gouvernement. Invité de la matinale de franceinfo le 31 décembre 2024, Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, avait repris les chiffres de François Bayrou et fait le calcul qu'un prêt de 1.000 euros sur 25 ans reviendrait à payer 1.800 euros in fine. "Ce n'est pas cela la solidarité", a taclé l'ancien membre de la France insoumise.

A Mayotte, le prêt garanti par l'Etat (PGE) vanté par @bayrou c'est quoi ? Un particulier va emprunter 1000€ puis rembourser 1800€ !

En effet, 6€ par mois (je prends le chiffre donné par Bayrou) pendant 25 ans c'est 6 x 300 = 1800.

Ce n'est pas cela la solidarité. #franceinfo pic.twitter.com/BShBBtmU0B — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) December 31, 2024

- Le projet de loi "d’urgence" Mayotte présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine -

Le projet de loi "d’urgence" pour Mayotte, dévastée par le cyclone Chido, sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine et non pas lors de celui prévu ce vendredi, mais cela n’aura "pas d’impact" sur son examen au Parlement, qui reprend son activité le 13 janvier, a annoncé Matignon jeudi.

Il s’agit de "prendre le temps de continuer la concertation avec les élus" de l’archipel, avec lesquels le ministre des Outre-mer Manuel Valls s’est entretenu 24 heures de plus après la visite du Premier ministre François Bayrou lundi, et de "vérifier certains éléments du projet de loi", a-t-on précisé de même source.



Ce texte devrait intégrer plusieurs des mesures du plan "Mayotte debout" présenté par le chef du gouvernement lors de son déplacement.



Pour les mesures de plus long terme, le gouvernement prévoit un autre projet de "loi programme de refondation" de l’archipel "préparé et conçu avec les élus de Mayotte", qui sera "mis au point dans les trois mois".



