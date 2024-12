Mayotte : les élus réclament la mise en place de l'état d'urgence

Le cyclone Chido, qui a déferlé sur Mayotte samedi, a causé d’immenses dégâts et entièrement détruit les nombreux bidonvilles que compte l’archipel, département français le plus pauvre. Le cyclone a fait "certainement plusieurs centaines" de victimes, "voire quelques milliers", redoute le préfet. Face à un département dévasté, la sénatrice Salama Ramia demande à ce que l'état d'urgence soit décrété (Photo : AFP/Kwezi)

Interrogée par plusieurs chaines nationales, elle le dit "il n'y a aucun moyen de communiquer avec l'extérieur". "On s'attend au pire."

- Un état d'urgence à déclarer -

Désormais, "l'urgence c'est la sécurité. On a peur le soir, peur des pillages", déclare la sénatrice sur BFM.

"Les habitants n'ont plus leur maison et se dirigent vers des centres d'hébergement et malheureusement il n'y a pas d'eau, pas d'électricité et pas à manger dont la famine commence à monter."

"Il est urgent que les aides arrivent", lance-t-elle.

Cyclone Chido à Mayotte: "Il est urgent que les aides arrivent", affirme la sénatrice Salama Ramia (Renaissance) pic.twitter.com/oOfDn4nqn8 — BFMTV (@BFMTV) December 15, 2024

Salama Ramia a demandé la mise en place de l'état d'urgence au ministère de l'Intérieur, "rapidement, de manière à ce qu'on puisse faire appel à l'armée", "et nous avons besoin de médecins, de médicaments et de secours. Même avant le cyclone, nous n'avions plus ni médecins, ni spécialistes, mais aujourd'hui le besoin est encore plus crucial".

