Mayotte : Manuel Valls annonce qu’il va se rendre dans l'île dans les prochains jours…

Le nouveau ministre des Outre-mer Manuel Valls, a assuré ce mardi 24 décembre 2024 qu'il irait "avec le Premier ministre le plus vite possible" à Mayotte, dont le territoire a été ravagé par le passage du cyclone Chido.

"Je vais être au travail dans quelques heures, après la passation au ministère des Outre-mer à midi, avec une seule idée, la reconstruction de Mayotte", a affirmé l'ancien Premier ministre de François Hollande sur France Inter.

Conscient de "la colère" et de "la détresse" des Mahorais, il prône "l'action, avec l'urgence sur place : l'eau, la nourriture, les transports, l'électricité, les déplacements, le logement, (...) l'école et la rentrée scolaire au mois de janvier".

- "Avec le premier ministre, nous irons le plus vite possible à Mayotte" -

"On ne va pas reconstruire Mayotte en quelques semaines, mais (…) je peux assurer (…) l’engagement total de la nation à ce sujet", a poursuivi le ministre, qui se rendra dans l’archipel, accompagné du premier ministre, "le plus vite possible".

"Laissez-nous quelques heures pour nous organiser, mais nous nous rendrons à Mayotte."

"Ce cyclone a rasé en partie ce territoire. Si cela se passait [dans] l’Hexagone, qu’est-ce que ça représenterait ? Ce sont nos concitoyens et nous leur devons soutien et aide", a-t-il encore déclaré. Les priorités sont donc : les transports, l’accès à l’eau et à la nourriture, le logement et l’école.

Il veut s'inscrire "dans le sillage de Michel Rocard", considéré comme un des pacificateurs de la Nouvelle-Calédonie avec les accords de Matignon de 1988, "et Lionel Jospin", et assure son "engagement total et entier" aux territoires d'Outre-mer.

Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, a promis une loi spéciale afin d’accélérer la reconstruction à Mayotte, il rappelle qu’il y a "urgence". "Cette loi qui a été préparée par le gouvernement sortant, j’espère qu’elle sera portée très vite en conseil des ministres, a affirmé M. Valls. Cela montre bien la détermination du gouvernement pour reconstruire Mayotte."

Il a conclu par l’idée qu’il ne fallait pas seulement repenser les rapports entre l’Hexagone et les territoires ultramarins au sommet de l’Etat, mais de manière plus globale, dans l’ensemble de la société.

- Un signe "d'engagement" -

"Le signe qui est envoyé par le président de la République et par le Premier ministre, c'est qu'en nommant un ancien Premier ministre, quelqu'un qui connaissait le dossier, qui est passionné par ces territoires, qui va s'y consacrer pleinement, c'est un gage en tout cas d'engagement", a avancé Manuel Valls.

"Ils peuvent compter sur moi et sur ma présence. J'irai partout très vite", promet-il. Manuel Valls, a explique ce mardi sur France Inter avoir accepté ce poste parce qu'il "aime les défis et prendre des risques". Sa légitimité, "c'est celle de l'expérience, de l'engagement", se défend-il alors que sa nomination suscite de vives critiques, notamment à gauche.

En tant que "républicain de gauche", les territoires d'Outre-mer représentent pour Manuel Valls "un défi magnifique" et cela "grâce à leur culture, leur diversité, à leurs origines, aux pages sombres mais glorieuses aussi entre la métropole et ces territoires". Il assure qu'il "avance avec le souci de bien faire". L'ancien Premier ministre estime "que ceux qui ont de l'expérience doivent tout donner pour leur pays".

- Le nouveau ministre de la santé, Yannick Neuder, compte aussi se rendre à Mayotte -

Après le ministre des outre-mer, Manuel Valls, c’est autour du nouveau ministre de la santé, Yannick Neuder, d’annoncer qu’il se rendra à Mayotte "dans les jours qui viennent". "C’est vraiment ma priorité absolue", a-t-il ajouté au cours de la passation des pouvoirs qui s’est tenue au ministère de la santé mardi matin.

Ce député (Les Républicains) de l’Isère, réputé proche de Laurent Wauquiez, est le septième ministre de la santé depuis le début des quinquennats Macron. A la différence de Geneviève Darrieussecq, qui avait un ministère de plein exercice, il a une ministre de tutelle, Catherine Vautrin, chargée d’un portefeuille étendu avec le travail, la santé, les solidarités et les familles.

En ce 24 décembre, "nous avons été plusieurs à penser aux Mahorais ce matin, à penser à nos équipes à Mayotte", a déclaré Mme Vautrin, au cours de cette cérémonie. "Dans un contexte (…) où l’on concentre les plus grandes difficultés, chacun a cherché à apporter des réponses" et "essayé d’être à la hauteur de l’enjeu », a-t-elle jugé, saluant "la force de l’Etat" et ajoutant : "Il va falloir que nous puissions continuer".

