Mayotte : Mobilisation nationale pour un avenir digne, juste et solidaire

Ce matin, dans le cadre de la crise que traverse Mayotte, nous avons rencontré le Premier ministre ainsi que la délégation gouvernementale. À cette occasion, nous avons exprimé notre demande urgente pour que les moyens de la nation soient pleinement déployés afin de faire de Mayotte un département français fort et durable dans l’océan Indien. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Les Mahoraises et les Mahorais doivent pouvoir rester sur leur territoire dans des conditions dignes. Il est impératif que la population bénéficie d’une offre de santé locale adaptée et d’un système éducatif de qualité. C’est pourquoi la solidarité nationale doit être mobilisée sur les priorités suivantes :

- La reconstruction et le renforcement rapide de l’hôpital de Mayotte ;

- La réparation des écoles ;

- La reconstruction rapide des logements ;

Ce sont ces priorités qui permettront aux familles mahoraises de vivre dignement sur leur territoire.

Nous l’avons exprimé au Premier Ministre, L’île de La Réunion n’est pas en capacité de faire face à ces urgences. La Réunion doit régler les difficultés majeures de son propre territoire.

C’est pourquoi, nous avons également souligné la nécessité d'une Loi programme pour La Réunion, pour assurer l'égalité sociale, telle que prévue dans la loi Égalité réelle outre-mer. Par ailleurs, nous avons demandé la prise en charge des retours des Mahorais souhaitant contribuer à la reconstruction de leur île, notamment pour les 400 cadres prêts à participer activement à ce processus.

La crise à Mayotte et l’ensemble des défis auxquels sont confrontés les habitants des îles de l’océan Indien exigent une mobilisation collective et une réponse de l’État à la hauteur des enjeux. Il est temps de garantir à Mayotte un avenir digne, juste et solidaire.



- Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis de La Réunion, PS - Audrey Bélim, Sénatrice, PS

- Christophe Estève, Place Publique

- Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, PCR

- Olivier Hoarau, maire du Port, Ansanm

- Philippe Naillet, Député, PS

- Geneviève Payet, Secrétaire régionale EELV

- Patrice Selly, Maire de Saint-Benoît, Banian