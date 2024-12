Mayotte : une aide d'urgence et un dispositif d'accompagnement des clients de la BFC

Le cyclone Chido a dévasté Mayotte et a causé des dégâts et des pertes humaines sans précédent. La priorité de la BFC, Notre, au-delà de la sécurité des collaborateurs, est de pouvoir assurer un soutien à la population locale. Nous publions ci-dessous le communiqué.

La BFC (Banque Française Commerciale Océan Indien) et ses co-actionnaires le Groupe Société Générale et le Groupe Mauritius Commercial Bank, ont décidé de déclencher une aide d’urgence conjointe d’un montant de 400.000 euros en soutien à la population locale.

Cette aide prendra plusieurs formes :

- Un don de 300.000 euros au bénéfice de Médecins Sans Frontières et de la Croix-Rouge Française, deux structures urgentistes de référence.

Chacune bénéficiera d’un don de 150.000 euros pour soutenir ses actions d’urgence sur le terrain. Les volontaires de la Croix-Rouge Française sont sur place et participent aux opérations de secours depuis les premières heures. L’équipe de Médecins Sans Frontières est en train d’évaluer précisément les besoins humanitaires.

- Une enveloppe de 100.000 euros pour venir en soutien aux collaborateurs de la BFC. Les modalités d’accompagnement seront définies prochainement.

- Dispositif d’accompagnement de la clientèle -

Pour accompagner nos clients dans cette extrême urgence, nous avons pris la décision, pour tous nos clients qui en exprimeraient le besoin, clients particuliers, clients professionnels et clients entreprises, de proposer un report en capital pour une durée de 3 mois des échéances de crédits.

Cette disposition s’applique sur les crédits de la BFC mais également sur les crédits à la consommation de la Banque Française Mutualiste.

Pour toutes précisions, les clients peuvent contacter notre centre de relation clients qui est mobilisé au 02 69 609 900, du lundi au vendredi de 7h30 à 17h, et le samedi de 8h00 à 11h15.

- Collecte solidaire -

La BFC se mobilise pour soutenir les habitants de Mayotte touchés par le cyclone Chido.

En partenariat avec la Croix Rouge, la BFC organise une grande collecte de solidarité, ouverte à tout public, du 17 au 26 décembre dans toutes les agences BFC de l’île de La Réunion : collecte d’aliments non périssables, de produits d’hygiène, du petit matériel.

Les dons peuvent être déposés dans l’une des 18 agences BFC de La Réunion.

- Rétablissement progressif de nos services à Mayotte -

La BFC se mobilise pour rétablir rapidement l'ensemble des distributeurs automatiques de billets (DAB) sur l'île.

Pour vous accompagner au mieux, nous vous partagerons régulièrement la liste des DAB disponibles et leur localisation sur notre site internet : https://bfcoi.com/fr/news-details/news/mayotte-dispositif-durgence/

Actuellement 5 de nos DAB sont opérationnels à : Hauts Vallons, Majicavo, Labattoir (agence BFC), Kaweni (Agence BFC), Chiroungui.

Pour tout appel ou demande concernant des opérations bancaires, vous pouvez contacter notre Centre de Relation Client au 02 69 609 900, du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 11h15.

Les agences BFC à Mayotte resteront fermées jusqu’à ce que l’accueil du public soit sécurisé. Nous communiquerons dès que les agences rouvriront et que les automates seront remis en fonction.

"La BFC, à travers l’ensemble de ses collaborateurs et ses actionnaires, est totalement mobilisée et assure un suivi de tous les instants de la situation à Mayotte. Notre priorité est d’apporter tout notre concours à la sécurité et aux conditions de subsistance dans la dignité de la population. Nous assurons des relais continus, dans la mesure des capacités des télécommunications, avec nos collègues, nos clients et bien évidemment avec les acteurs de la gestion de la crise. L’urgence est bien réelle. La BFC a toujours été et restera un acteur de l’accompagnement du développement du territoire mahorais. Et nous assumerons notre rôle jusqu’au bout au service des Mahoraises et des Mahorais", Ludovic Cailly, Directeur Général de la BFC Réunion Mayotte.