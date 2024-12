Mise en place d’une cellule de gestion des dons à destination de la population mahoraise

La préfecture de La Réunion annonce qu'après le passage du cyclone Chido, un bilan a été dressé concernant les besoins de premières nécessités des sinistrés Mahorais. "L’île est touchée par un manque d’eau, de nourriture, de matériels de soin et d’équipements permettant de protéger les maisons détruites", indique la représentation de l'État. La préfecture a ainsi décidé de mettre en place d’une cellule de gestion des dons à destination de la population mahoraise. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Kwezi)

Suite au constat du grand élan de solidarité des Réunionnaises et Réunionnais, Patrice Latron, a organisé ce lundi 16 décembre une réunion d’urgence avec les élus et les sous-préfets des arrondissements pour encadrer la réception des dons matériels dans leurs structures et l’acheminement de ces derniers vers l’archipel.

Cette opération de soutien est structurée de manière à répondre aux besoins vitaux immédiats des habitants de Mayotte et d’apporter un appui aux organisations sur place :

- En priorité les dons pécuniaires au profit des associations agréées de la sécurité civile : https://mobile.interieur.gouv. fr/Le-ministere/Securite- civile/Documentation- technique/Secourisme-et- associations/Les-associations- agreees-par-la-Securite-civile

Il est vivement conseillé de redoubler de vigilance face aux cagnottes en ligne pouvant être frauduleuses et qui ne garantissent pas le bon usage des dons financiers !

- Les dons matériels (denrées alimentaires non périssables : pâtes, riz, eau, bâches) sont limités dans des conditions précises. Les CCAS de chaque commune assureront la prise en charge des dons.

Cette belle solidarité contribuera à la réhabilitation des structures et à la reprise d’un cadre de vie serein pour la population mahoraise.