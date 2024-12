L'opérateur Orange s'associe à la Croix-Rouge française pour offrir 4.000 cartes SIM à Mayotte

Orange et la Croix-Rouge française ont décidé de s'associer pour offrir 4.000 cartes SIM à Mayotte. Objectif: offrir "un accès à la communication et à l’information aux plus démunis". Les bénéficiaires pourront passer gratuitement leurs appels (hors international et numéros spéciaux), envoyer leurs SMS de façon illimitée et profiter de 5 Go d’internet, jusqu’au 19 janvier 2025. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Cette initiative vise à soutenir les populations les plus démunies en leur offrant un accès à la communication et à l’information.

André Martin, Directeur Général d’Orange Réunion Mayotte, a déclaré : "Nous sommes profondément touchés par la catastrophe qu’a subi le département de Mayotte et nous souhaitons apporter notre aide à ceux qui en ont le plus besoin. Ce don facilitera les échanges entre la population de Mayotte et leurs proches. Toutes nos équipes sont fortement mobilisées pour rétablir notre réseau mobile le plus rapidement possible ".

Par ailleurs, dans la continuité du don de 350.000 € de la Fondation Orange, le groupe a initié une campagne de dons auprès de tous ses salariés.

