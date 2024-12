Orange se mobilise pour reconnecter Mayotte après le passage du cyclone Chido

À la suite du passage du cyclone Chido, le groupe Orange annonce déployer "des solutions d’urgence pour rétablir les communications et soutenir les habitants et acteurs essentiels de Mayotte". Parmi elles, le déploiement de dispositifs comme le SafetyCase, et la distribution de milliers de cartes SIM. (Photos : Orange)

Le SafetyCase a été installé dans plusieurs lieux stratégiques. Selon Orange, ce matériel permet de créer une connexion internet haut débit via satellite en seulement 30 minutes, "assurant un Wi-Fi sécurisé, même en cas d’absence de réseau ou d’énergie".

Depuis le 24 décembre 2024, l’hôpital de campagne ESCRIM à Cavani, le site d’Électricité de Mayotte (EDM) à Longoni et la société maritime MSC à Koungou en bénéficient.

- 4 000 cartes SIM en distribution -

Orange, en partenariat avec la Croix-Rouge, a également commencé à distribuer 4 000 cartes SIM à la population et aux associations, permettant d’accéder à des appels, SMS et 5 Go d’internet.

L’Association des Étudiants et des Jeunes de Mayotte (AEJM) a reçu des cartes SIM pour "soutenir les jeunes et étudiants dans leurs démarches de reconnexion".

- Un réseau mobile partiellement rétabli -

Toujours selon l'opérateur Orange, les efforts de rétablissement du réseau mobile couvrent désormais 70 % de la population, notamment dans des villes comme Mamoudzou, Koungou ou Dzaoudzi.

"Orange reste mobilisé pour étendre cette couverture et optimiser la qualité du service", écrit l'opérateur dans un communiqué.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com