Projet de loi d’urgence pour Mayotte : les principales mesures votées

Le ministre des Outre-Mer, Manuel Valls, se félicite "de l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi d’urgence pour Mayotte". Ce texte "constitue une étape essentielle" pour répondre à la crise provoquée par le cyclone Chido, qui a durement frappé le 14 décembre dernier un département déjà fragilisé.

La méthode adoptée pour la reconstruction et la refondation de Mayotte est structurée en trois temps :



• L’urgence immédiate, avec la gestion de crise.

• Des mesures pour reconstruire rapidement Mayotte qui s’incarnent dans ce projet de loi d’urgence.

• Un projet de loi programme de refondation, « Mayotte Debout », structurel et ambitieux.



Le ministre d’État, ministre des Outre-mer, souligne "l’importance de la mobilisation des députés et du Gouvernement qui a permis d’enrichir considérablement ce premier volet législatif". Le projet de loi comprend désormais plus de 45 articles, contre 22 initialement.



Parmi les principales mesures :



- Mise en place d’un établissement public puissant et dédié à la reconstruction, intégrant les missions de l’EPFAM.

- Transfert temporaire à l’État des compétences de construction et de réhabilitation des écoles publiques, afin de répondre à l’urgence éducative.

- Adaptations des règles d’urbanisme et de commande publique, pour simplifier et accélérer les projets de reconstruction, tout en favorisant la participation des entreprises mahoraises.

- Facilitation des dons à destination de Mayotte sur le modèle de la reconstruction de Notre-Dame.

- Mise en place de différentes mesures sociales temporaires en faveur de la population et des professionnels.



Au cours des débats au sein de l’Assemblée nationale, certaines mesures ont été introduites :



- Des adaptations aux règles de la commande publique pour favoriser les entreprises mahoraises

- L’interdiction de la vente de tôles aux particuliers pour lutter contre l’habitat illégal, complétée par une aide à la reconstruction des toits.

- Une ordonnance pour lutter contre "les bidonvilles", permettant des mesures rapides face à ce fléau.



Le ministre d’Etat a soutenu ces mesures "pragmatiques" qui "permettent de lutter contre le fléau de l’habitat illégal". L’adoption de ce texte de loi par une très large majorité des députés est saluée par le ministre : "au-delà des clivages politiques, il y a une impérieuse exigence, ne pas laisser tomber Mayotte".



."Nous ne transigerons avec rien pour reconstruire l’île sur des bases plus saines, pour changer son visage et, à travers elle, la vie des mahorais. Ce projet de loi est donc une réponse incontournable, mais il n’est qu’une première réponse", assure-t-il.



L’examen du texte se poursuit au Sénat où les parlementaires continueront de compléter le dispositif.