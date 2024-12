Réouverture de l’aéroport de Mayotte-Dzaoudzi : reprise des vols Corsair à partir du 1er janvier 2025

Après la fermeture de l’aéroport de Mayotte-Dzaoudzi, consécutive aux importants dégâts causés par le passage du cyclone Chido, Corsair annonce la reprise de ses vols depuis et vers Mayotte à compter du 1er janvier 2025. "Les vols sont dès à présent rouverts à la vente, permettant aux voyageurs d’envisager à nouveau leurs déplacements vers et depuis l’île" indique la compagnie aérienne (Photo www.imazpress.com)

• Programme du 31 décembre au 1er janvier (reprise du programme initial de la compagnie Corsair)

- Long courrier



Paris Orly – Mayotte : SS772 le 31.12.24 – 20h50Mayotte – Paris Orly SS773 le 01.01.25 – 16h10

- Bretelles régionales

Réunion – Mayotte : SS772 le 01.01.25 – 13h05

Mayotte – Réunion : SS773 le 01.01.25 – 16h10

"L’accès à l’aéroport Marcel Henry de Mayotte-Dzaoudzi et à l’aéroport Roland Garros de La Réunion est strictement limité aux voyageurs munis d’un billet d’avion valide pour la date du voyage" rappelle la compagnie

• Une politique commerciale assouplie pour Corsair

Les passagers concernés par la reprise des vols seront contactés recevront un mail de la compagnie. Pour toute question ou assistance : les clients peuvent contacter le Service Client Corsair :

- 0800 94 10 08 (numéro gratuit depuis Paris)

- 01 70 39 22 10 (numéro gratuit depuis Mayotte et La Réunion)

Les clients peuvent aussi se rendre dans les agences Corsair à l’île de La Réunion et l’agence de Mamoudzou à Mayotte (hors agences situées dans les aéroports de Mayotte et de La Réunion).

"Afin de s’adapter au mieux aux besoins de ses clients, la compagnie fait évoluer sa politique commerciale avec des mesures d’exception plus souples et un report de voyage facilité pour tous les passagers des vols depuis et vers Mayotte jusqu’au 31 mars 2025" termine la compagnie aérienne.

