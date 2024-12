Soutien à Mayotte : les caisses réunionnaises complémentaires versent 100.000 euros à la Croix-Rouge

Pour soutenir Mayotte après le passage du cyclone Chido, le Groupe CRC (caisses réunionnaises complémentaires) annonce verser une aide exceptionnelle de 100.000 euros, à travers la CRP (caisse réunionnaise de prévoyance et la CRR (caisse réunionnaise de retraite) Agirc-Arrco, versée à La Croix-Rouge "qui œuvre activement sur place pour soutenir les populations touchées". Nous publions le communiqué que la CRC ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

Les fonds contribueront à financer des actions essentielles telles que la distribution de denrées alimentaires, de produits d’hygiène et la mise en place de solutions d’urgence pour les familles sinistrées.

En complément de cette aide financière, le Groupe CRC a également directement acheté et fourni des vêtements et des kits de première nécessité pour les Evasan (évacuations sanitaires) accueillies dans les établissements de santé réunionnais. Cette action vise à répondre immédiatement aux besoins urgents des personnes les plus vulnérables.

Par ailleurs, le Pôle engagement social et sociétal du Groupe CRC a mis en place un espace d’écoute pour soutenir les personnes affectées. Il est joignable au 0262 900 100 (prix d’un appel local).

La mobilisation a été complétée par une collecte de dons de vêtements destinés aux Evasan. Les dons sont collectés jusqu’au 31 janvier 2025 à l'agence nord du Groupe CRC, 2 bis ruelle pavée, 97400 Saint-Denis.

Plus d’informations sur : www.agirc-arrco.fr